به گزارش خبرنگار مهر، پروین اشراقی عصر سهشنبه در آیین اختتامیه هجدهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی که در تبریز برگزار شد، با تأکید بر نقش اثرگذار هنرمندان در همراهی با مردم در مقاطع حساس کشور اظهار کرد: هنرمندان و مجموعه مدیریت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در این ایام، در کف میدان و در کنار مردم، در تمام صحنهها حضور فعال و مؤثر داشتهاند.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی و هویتی تبریز گفت: تبریز شهر سرداران، شهیدان و علامههاست و همواره در بزنگاههای تاریخی نقشآفرینی کرده است. امیدواریم با آرامش، عزت و سرافرازی، شاهد رقم خوردن اتفاقات بزرگ و ارزشمند برای کشور و شهر عزیزمان باشیم.
اشراقی با بیان اینکه اجراهای هنرمندان در شرایط کنونی کشور بسیار تأثیرگذار بوده است، افزود: در این ایام، بهترین اقدامات در عرصههای مختلف صورت گرفته و هنر تئاتر توانسته نقش خود را بهعنوان پیشران فرهنگی و اجتماعی بهخوبی ایفا کند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی با تأکید بر هویت تمدنساز ملت ایران تصریح کرد: ما مردمی تمدنساز هستیم و به شما هنرمندان سربلند و حماسهساز افتخار میکنیم؛ هنرمندان تئاتر که گویاترین زبان را دارند، زبانی که میتواند پیشران تمام هنرها باشد و پیام حقیقت را به جامعه منتقل کند.
وی با اشاره به ضرورت تبیین وقایع مهم و تأثیرگذار در قالب هنر گفت: بازخوانی و تبیین اتفاقاتی همچون حادثه میناب و پیام کولهپشتیهای خونی شهدای مدرسه میناب، در تاریخ ماندگار خواهد شد و نشان میدهد که هنر چگونه میتواند حافظه جمعی یک ملت را زنده نگه دارد.
اشراقی خاطرنشان کرد: ملت ایران با این روایتها به جهان نشان داد که هیچ ترسی به دل راه نمیدهد، کشور خود را به هیچ بهایی معامله نمیکند و همواره پای ایران ایستاده است.
وی در پایان با گرامیداشت یاد و نام شهدای جنگهای تحمیلی گفت: یاد همه شهیدان والامقام که با ایثار خود امنیت، عزت و سربلندی این سرزمین را رقم زدند، گرامی میداریم و راه آنان را با زبان فرهنگ و هنر ادامه خواهیم داد.
