به گزارش خبرنگار مهر، نعمتالله پایان ظهر چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به میزبانی تبریز از هجدهمین دوره جشنواره ملی تئاتر رضوی اظهار کرد: این رویداد هنری از پنجم تا هشتم اردیبهشتماه در حالی برگزار میشود که نخستین برنامه ملی سال ۱۴۰۵ به شمار میرود و هنرمندان جهادگر از سراسر کشور در آن حضور خواهند داشت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه محور اصلی این جشنواره بازشناسی سیره امام رضا (ع) و انتقال مفاهیم اخلاقی، معرفتی و انسانی از طریق زبان نمایش است، اضافه کرد: ارتقای کیفیت تولیدات نمایشی، شناسایی استعدادهای جوان در حوزه تئاتر دینی و ایجاد فضای امیدآفرین در جامعه از اهداف مهم این دوره به شمار میرود.
وی با اشاره به استقبال هنرمندان از جشنواره گفت: امسال ۱۶۰ متن نمایشی به دبیرخانه ارسال شد که پس از ارزیابی اولیه، ۶۴ اثر تأیید و ۲۸ نمایش به مرحله بازبینی رسیدند. در نهایت، ۱۲ اثر منتخب از ۱۰ استان کشور به همراه یک اثر ویژه از میناب برای اجرا در تبریز معرفی شدند.
پایان ادامه داد: تمرکز جشنواره بر تولید آثار محتوایی و فاخر، تقویت گفتمان عقلانیت و کرامت انسانی و استفاده از ظرفیت هنر نمایش برای بازتاب ارزشهای فرهنگی و اجتماعی است.
به گفته وی، بازنمایی الگوهای اخلاقی خانوادگی و اجتماعی بر پایه سیره نبوی نیز در این دوره مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی همچنین اعلام کرد: تمامی نمایشهای این دوره بهصورت کامل ضبط و از طریق بسترهای مجازی برای مخاطبان سراسر کشور منتشر میشود تا امکان دسترسی گستردهتر علاقهمندان به تئاتر فراهم شود.
