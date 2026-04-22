۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

پایان: جشنواره تئاتر رضوی ترویج‌گر گفتمان معنویت و امید است

پایان: جشنواره تئاتر رضوی ترویج‌گر گفتمان معنویت و امید است

تبریز- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی گفت: جشنواره تئاتر رضوی با هدف تقویت گفتمان معنویت، امید و کرامت انسانی و پیوند دادن تئاتر با هویت دینی و ملی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت‌الله پایان ظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به میزبانی تبریز از هجدهمین دوره جشنواره ملی تئاتر رضوی اظهار کرد: این رویداد هنری از پنجم تا هشتم اردیبهشت‌ماه در حالی برگزار می‌شود که نخستین برنامه ملی سال ۱۴۰۵ به شمار می‌رود و هنرمندان جهادگر از سراسر کشور در آن حضور خواهند داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه محور اصلی این جشنواره بازشناسی سیره امام رضا (ع) و انتقال مفاهیم اخلاقی، معرفتی و انسانی از طریق زبان نمایش است، اضافه کرد: ارتقای کیفیت تولیدات نمایشی، شناسایی استعدادهای جوان در حوزه تئاتر دینی و ایجاد فضای امیدآفرین در جامعه از اهداف مهم این دوره به شمار می‌رود.

وی با اشاره به استقبال هنرمندان از جشنواره گفت: امسال ۱۶۰ متن نمایشی به دبیرخانه ارسال شد که پس از ارزیابی اولیه، ۶۴ اثر تأیید و ۲۸ نمایش به مرحله بازبینی رسیدند. در نهایت، ۱۲ اثر منتخب از ۱۰ استان کشور به همراه یک اثر ویژه از میناب برای اجرا در تبریز معرفی شدند.

پایان ادامه داد: تمرکز جشنواره بر تولید آثار محتوایی و فاخر، تقویت گفتمان عقلانیت و کرامت انسانی و استفاده از ظرفیت هنر نمایش برای بازتاب ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی است.

به گفته وی، بازنمایی الگوهای اخلاقی خانوادگی و اجتماعی بر پایه سیره نبوی نیز در این دوره مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی همچنین اعلام کرد: تمامی نمایش‌های این دوره به‌صورت کامل ضبط و از طریق بسترهای مجازی برای مخاطبان سراسر کشور منتشر می‌شود تا امکان دسترسی گسترده‌تر علاقه‌مندان به تئاتر فراهم شود.

کد مطلب 6808234

