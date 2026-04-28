جشنواره تئاتر رضوی تجلی همدلی هنرمندان و یاد شهیدان از میناب تا تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، نعمتاله پایان عصر سهشنبه در آیین اختتامیه هجدهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی که در تبریز برگزار شد، با گرامیداشت یاد سردار شهید حسن شفیعزاده اظهار کرد: این جشنواره تنها مجموعهای از اجراهای نمایشی نیست، بلکه حرکتی فرهنگی و فکری برای ترویج کرامت، اخلاق و معنویت در جامعه است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه «هنر متعهد سنگر روایت حقیقت در روزگار تحریف است» افزود: در دورانی که برخی روایتها میکوشند چهره حقیقت را دگرگون کنند، هنر متعهد میتواند همچون رزمندگان دوران دفاع مقدس، پاسدار ارزشها و هویت فرهنگی این سرزمین باشد.
پایان با قدردانی از حمایتهای نماینده ولیفقیه در استان و استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: نگاه فرهنگی مسئولان استان، عامل مهمی در تقویت جریان هنر فاخر و رویدادهای ملی بوده است.
وی حضور گروههای نمایشی از استانهای مختلف کشور را جلوهای از همبستگی فرهنگی ایران دانست و گفت: هنرمندانی از استان مرکزی، آذربایجان شرقی، قم، اردبیل، مازندران، اصفهان، خراسان رضوی، یزد، تهران و هرمزگان در این دوره به اجرا پرداختند. این حضور، پیوند عمیق فرهنگهای محلی با هویت ملی را به نمایش گذاشت.
پایان افزود: بسیاری از این شهرها، از دامنههای آذربایجان تا دشتهای خراسان و از اراک و ساوه تا بندرعباس و مینابِ شهیدپرور، در روزهای دفاع مقدس نقشهای بزرگ و فراموشنشدنی آفریدند. یاد شهیدانشان همچنان الهامبخش هنرمندان متعهد امروز است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به نامگذاری آیین اختتامیه به نام سردار شهید حسن شفیعزاده گفت: این اقدام، ادای دینی است به فرماندهای که ایمان، اخلاص و شجاعت او بخشی از اقتدار دفاعی کشور را رقم زد. راه او چراغ هدایت اهالی فرهنگ و هنر است.
پایان در پایان از تلاش هنرمندان، داوران، عوامل اجرایی و اصحاب رسانه قدردانی کرد و گفت: امید است این جشنواره گامی در مسیر اعتلای هنر متعهد و ترویج فرهنگ نورانی رضوی در کشور باشد.
گفتنی است، هجدهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی با حضور ۱۲ گروه نمایشی از ۱۰ استان کشور در تبریز برگزار شد.
