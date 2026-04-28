جلسه ستاد مدینه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ ستاد مدینه منوره در نشست خود، بر اجرای دقیق دستورالعملهای تسهیلگر برای نخستین کاروانهای زائران ایرانی تأکید کرد.
در این جلسه که با حضور رئیس ستاد، اعضا و مدیر دفتر نمایندگی سازمان در عربستان برگزار شد، محور اصلی گفتگوها، مدیریت هوشمند ورود زائران به شهر پیامبر (ص) و تضمین کیفیت خدمات رفاهی بود.
اعضای ستاد با ارائه گزارشهای دقیق از آمادگیهای عملیاتی، جزئیات ورود زائران در دو روز نخست اعزام را بررسی کردند.
در این نشست، برنامههای عملیاتی و اجرایی در حوزه های «اسکان»، «تغذیه»، «حملونقل»، «خدمات درمانی» و... با دقت بازبینی شد.
همچنین طبق گزارش اعضای ستاد روند اسکان زائران در هتلها، فرآیند دقیق طبخ و توزیع غذا مطابق با استانداردهای بهداشتی، برنامه های زیارت دوره زائران در مدت حضورشان در مدینه، خدمات درمانی و... بررسی شد.
رئیس ستاد مدینه در این نشست، با تأکید بر رسالت اخلاقی و وظیفهشناسانه اعضا، بر لزوم ارائه خدمترسانی شایسته و بینقص به زائران تاکید کرد.
گفتنی است از آغاز اعزام های حج امسال تا پایان وقت سه شنبه نزدیک به یک هزار و پانصد نفر از زائران و عوامل ایرانی وارد مدینه شده اند و فرایند اعزام ها طبق برنامه ریزی ها و با همکاری کشور میزبان ادامه دارد .
زائران ایرانی ۶ شب و ۷ روز را در مدینه حضور دارند و سپس رهسپار مکه می شوند.
