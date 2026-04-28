حضور زائران ایرانی در نمازهای جماعت مسجدالنبی (ص)

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج و زیارت اعلام کرد: اسکان کاروان های ایرانی از شب گذشته در شهر پیامبر آغاز شده است و از صبح امروز زائران کشورمان در کنار سایر مسلمانان در نمازهای جماعت مسجدالنبی حضور پیدا می‌کنند.

همچنین، زائران ایرانی با شور و شوق فراوان در نمازهای جماعت مسجدالنبی در مدینه منوره شرکت کرده و صفوف متحدی را در کنار سایر مسلمانان تشکیل می‌دهند.

گفتنی است؛ به هنگام حضور زائران کشورمان در مسجدالنبی و محوطه حرم نبوی دیدارهایی از جنس وحدت و ابراز صمیمیت مسلمانانی که از سایر کشورها، ‌برای زیارت مرقد نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص)‌ و ائمه مظلوم بقیع خود را به مدینه النبی رسانده‌اند، دیده می شود که در فضایی مملو از محبت با یکدیگر به گفتگو و احوالپرسی پرداخته و در صفوفی به هم پیوسته و در کنار هم نماز را اقامه می کنند.