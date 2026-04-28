نقشه یکپارچه زمین شناسی آذربایجان غربی تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی آذربایجان غربی روز سه شنبه با خیرخواه، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، در راستای آخرین وضعیت پروژه های اکتشافی و مخاطرات زمین شناسی دیدار و بر راه اندازی موزه علوم زمین ارومیه و تدوین نقشه یکپارچه زمین شناسی تاکید کردند.

پیگیری مصوبات همایش اینوا از دیگر محورهای این نشست بود و در این راستا وضعیت ایجاد موزه علوم زمین ارومیه که نتیجه تفاهم نامه سه جانبه میان اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی، اداره کل میراث فرهنگی و اتاق بازرگانی است، بررسی شد.

در پایان نشست مقرر شد با حمایت ویژه مدیرکل صمت استان، روند اجرایی و تجهیز این موزه شتاب بیشتری گرفته تا ظرفیت های علمی و گردشگری معدنی استان بیش از پیش معرفی شود.

در این نشست بر گسترش حوزه های اکتشافی از سوی زمین شناسی تاکید و در خصوص آغاز اکتشافات در پلدشت؛ اشنویه و مهاباد تبادل نظر شد.