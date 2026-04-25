اصحاب هنر مقوم انسجام ملی در جنگ؛ لزوم توجه به اقتصاد فرهنگ در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی در نشست با مدیرکل و کارکنان ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، بر نقش مهم فرهنگ، هنر و رسانه در تبیین رویدادهای تاریخی و تقویت هویت ملی و دینی تأکید کرد.
وی ضمن تبریک دهه کرامت و میلاد امام رضا(ع)، اظهار کرد: امیدواریم در این ایام مبارک بهترین اتفاقات برای مردم خوب و نجیب استان یزد رقم بخورد.
دهستانی با اشاره به سالروز شکست مفتضحانه آمریکا در صحرای طبس گفت: امروز برای مردم یزد روز بزرگی است. آمریکاییها شاید تصور میکردند در حوزههایی مانند زمینشناسی، دریاشناسی، هواشناسی و توان نظامی قدرت برتر هستند، اما آنچه در محاسبات خود در نظر نگرفته بودند ایمان و اعتقادی بود که با نامهای مقدسی چون «یا زهرا»، «یا حسین» و «یا ابوالفضل» در دل مردم ما جاری است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد ادامه داد: همان روحیه و باور در مقاطع دیگری نیز خود را نشان داده است؛ از جمله در دوران جنگ رمضان در دشت مهیار اصفهان که بار دیگر دشمنان با شکست مواجه شدند.
دهستانی با تأکید بر ضرورت تبیین این رخدادها برای جامعه افزود: باید با زبان هنر این اتفاقات و مفاهیم را برای عموم مردم روایت و بیان کنیم، چرا که هنر تأثیرگذارترین ابزار انتقال پیام به جامعه است.
وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید منتظر قائم از افتخارات استان یزد گفت: این روزها فرصتی برای پاسداشت یاد این شهید بزرگوار و سایر افتخارات استان است.
معاون استاندار یزد با اشاره به اهمیت حوزه فرهنگ، هنر و رسانه تصریح کرد: نباید از اهمیت این عرصهها در شرایط امروز غافل شویم. ما به نسل جوان و نوجوان خود بدهکار هستیم و باید برای آنان برنامهریزی جدی داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: نسل جوان و نوجوان امروز، همانند جوانان دهه ۶۰ آماده حضور در میدان است و حتی در بسیاری از عرصهها توانمندتر و پرانگیزهتر ظاهر شده است.
دهستانی با اشاره به پیگیری مطالبات جامعه فرهنگی و هنری استان گفت: مطالبات فعالان فرهنگی و هنری استان در دستور کار قرار دارد و تلاش میکنیم با همکاری دستگاههای مرتبط به آنها پاسخ داده شود.
وی همچنین بر ضرورت توجه به اقتصاد فرهنگ در استان تأکید کرد و افزود: استان یزد باید فعالیت در حوزه اقتصاد فرهنگی را آغاز و تقویت کند. حوزههای مختلف فرهنگ و هنر با تهدیدها و فرصتهایی روبهرو هستند و لازم است از ظرفیتهای موجود به بهترین شکل استفاده شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد گفت: در شرایط کنونی باید توجه مضاعفی به فعالان این حوزه داشته باشیم و برنامههای اجرایی خود را در حوزه فرهنگ و هنر بهروز کنیم.
وی در پایان با اشاره به لزوم بومیسازی شعار سال اظهار کرد: شعار سال باید متناسب با شرایط و ظرفیتهای بومی استان اجرایی شود. همچنین باید در بیان مسائل، همزمان با طرح مشکلات، راهکارها و درمانها را نیز ارائه دهیم تا در چارچوب برنامه یزد پایدار و با مدیریت استاندار محترم، روند توسعه نامتوازن به سمت توسعه متوازن در استان حرکت کند.
نظر شما