واحد تولیدی خسارت دیده ارومیه در جنگ رمضان بازسازی و آماده تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل صمت آذربایجان‌ غربی روز شنبه در بازدید از واحد صنعتی آسیب دیده از جنگ در ارومیه، اظهار کرد: این واحد صنعتی که در پی حملات اخیر دچار آسیب‌های غیرمستقیم شده است، در حال حاضر با همت مدیران واحد؛ در کمترین زمان بازسازی و آماده تولید شده است.

سخاوت خیرخواه اضافه کرد: این‌ واحد تولیدی برای بازگشت به چرخه تولید گسترده و جذب نیروهای جدید نیازمند تأمین سرمایه در گردش با حمایت‌های مالی بانک ها است.

خیرخواه، ضمن بررسی دقیق میزان خسارت‌ها و موانع موجود بر لزوم تسریع در ارائه خدمات حمایتی تاکید کرد و قول پیگیری تامین سرمایه در گردش را داد.

وی اظهار کرد: تأمین امنیت اقتصادی و معیشتی مردم و بازگرداندن واحدهای تولیدی آسیب‌دیده به ظرفیت کامل تولید، از اولویت‌های اداره کل صمت در شرایط کنونی است.

خیرخواه گفت: رایزنی‌های لازم برای تسهیل در اعطای تسهیلات بانکی ویژه جهت جبران خسارت و تأمین سرمایه در گردش این واحد صنعتی در دستور کار قرار خواهد گرفت.