به گزارش خبرگزاری مهر، این محصول نوآورانه که با بهرهگیری از دانش روز دنیا و مطابق با شرایط اقلیمی و لرزهنگاری ایران طراحی شده، قابلیت استفاده در طیف وسیعی از شرایط سخت صنعتی، از جمله محیطهای اسیدی و قلیایی را داراست و نویدبخش آیندهای امنتر و پایدارتر برای زیرساختهای کشور است.
در دنیای امروز، نوآوری و بهکارگیری فناوریهای پیشرفته، موتور محرکهی توسعهی صنعتی در هر کشوری محسوب میشود. صنعت ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همواره نیازمند ورود محصولات و راهحلهای فناورانهی جدید برای ارتقاء کیفیت، افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها در پروژههای مختلف بوده است. در این میان، فناوری نانو با قابلیتهای منحصربهفرد خود، پتانسیل ایجاد تحولات بنیادین را در صنایع گوناگون داراست.
یکی از حوزههایی که فناوری نانو میتواند نقشی حیاتی در آن ایفا کند، صنعت ساختمان و زیرساخت است. استحکام، دوام و ایمنی سازهها، بهویژه در پروژههای بزرگ و حساس، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا، تولید چسبهای میلگرد نانویی با ویژگیهای پیشرفته، گامی مهم در جهت دستیابی به این اهداف محسوب میشود و میتواند تأثیر چشمگیری بر افزایش طول عمر سازهها، کاهش نیاز به تعمیرات پرهزینه و ارتقاء سطح ایمنی در پروژههای عمرانی و صنعتی کشور داشته باشد.
جواد حدادی، مدیرعامل این شرکت دانشبنیان، در تشریح جزئیات این محصول اظهار داشت: چسب کاشت میلگرد نانویی ما، محصولی بومیسازی شده است که با استفاده از نانوذرات و با در نظر گرفتن دقیق شرایط اقلیمی، لرزهنگاری، مطالعات زمینشناسی و وضعیت آب و هوایی ایران، جهت استفاده در پروژههای داخلی بهینهسازی شده است. نتایج آزمایشات کیفی و عملکردی که بر روی این محصول انجام شده، گواه کیفیت بسیار بالای آن و انطباق کامل آن با استانداردهای روز دنیاست.
وی در ادامه به تشریح عملکرد این چسب پرداخت و افزود: چسب کاشت میلگرد، که گاهی با نام خمیر کاشت میلگرد نیز شناخته میشود، مادهای شیمیایی است که به درون حفرهی ایجاد شده در بتن تزریق میگردد. وظیفهی اصلی این ماده، برقراری یک اتصال مستحکم و پایدار بین میلگرد و دیوارهی حفرهی بتنی است. فرمولاسیون این چسب بر پایهی رزین اپوکسی بوده و به صورت بستهبندی دو جزئی به بازار عرضه میشود. در هنگام استفاده، این دو جزء با هم ترکیب شده و از طریق نازل مخصوص، درون حفرهی بتنی تزریق میشوند.
جایگاه ایران در صنعت تولید چسب کاشت میلگرد
حدادی با اشاره به اهمیت استراتژیک این محصول، تصریح کرد: در سطح جهان، تعداد شرکتهای تولیدکنندهی چسب کاشت میلگرد محدود است. نکتهی حائز اهمیت این است که شرکت ما موفق به دریافت گواهینامههای معتبر مرتبط با استانداردهای این محصول شده است.
کاهش وابستگی و ثبات قیمت؛ دستاوردهای بومیسازی
یکی از مزایای کلیدی بومیسازی دانش فنی و فرآیند تولید این محصول، کاهش وابستگی به نوسانات نرخ ارز بوده است. مدیرعامل هیل تیران در این خصوص گفت: “پیش از این، قیمت چسب کاشت میلگرد به شدت تحت تأثیر تغییرات نرخ ارز قرار داشت. اما با دستیابی به دانش فنی بومی و بهرهگیری از ظرفیتهای تولید داخلی، توانستهایم این وابستگی را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم. در حال حاضر، قیمت این محصول توسط شرکت تولیدکننده با ثبات و قابلیت پیشبینی بالایی ارائه میشود که این امر به برنامهریزی بهتر پروژهها کمک شایانی میکند.”
رقابت با برندهای جهانی؛ چسب ایرانی، همتراز با بهترینها
کشور آلمان به عنوان یکی از قدرتهای صنعتی جهان، با در اختیار داشتن چندین برند معتبر در حوزه تولید چسب کاشت میلگرد، همواره پیشگام این صنعت بوده است. با این حال، حدادی معتقد است: امروزه با گسترش دانش فنی و ارتقاء تکنولوژیهای تولید و بستهبندی، چسب کاشت میلگرد ایرانی در موقعیتی قرار گرفته که قابل مقایسه با نمونههای آلمانی است. حتی در برخی محصولات که به طور خاص برای شرایط اقلیمی داخل کشور تولید شدهاند، چسب میلگرد ایرانی میتواند عملکردی بهتر و کارایی بالاتری نسبت به نمونههای خارجی از خود نشان دهد.
نسل جدید چسبها: کارایی بالاتر و مصرف بهینه
مدیرعامل این شرکت دانشبنیان به نسل جدید چسبها در قالب چسب کاشت میلگرد کاتریجی یا تیوبی اشاره کرد و افزود: “این نسل از چسبها، نسبت به مدلهای کپسولی، کارایی بسیار بهتری از خود نشان میدهند. بستهبندیهای انعطافپذیر سوسیسی، امکان تزریق مقدار مورد نیاز محصول را با توجه به حجم، عمق و سایز سوراخکاری فراهم میکنند. این قابلیت نهتنها از هدر رفتن مواد جلوگیری میکند، بلکه به ترکیب دقیقتر دو جزء چسب و تزریق اصولی و صحیح آن در حفره بتنی کمک میکند.
راهکار سنتی در مقابل نوآوری نانویی
در گذشته، برای ایجاد امتداد در بتنریزی سازههای بتنی (که ناشی از اشتباهات مهندسی، نیاز به تقویت، ترمیم یا توسعهی اجزای سازهای بود)، روش سنتی شامل کندهکاری گستردهی بتن تا رسیدن به میلگردهای کششی و مدفون در آن بود. این فرآیند، علاوه بر صرف هزینهی زمانی و مالی قابل توجه، منجر به پرت مصالح، افزایش ریسک خطرات ایمنی برای کارگران و ایجاد تنشهای ناخواسته در بتن میشد.
چسب کاشت میلگرد، با حذف کامل نیاز به این کندهکاریهای پردردسر، راهکاری نوین و کارآمد را ارائه میدهد. فناوری نانو به کار رفته در چسب تولیدی توسط شرکت هیل تیران، این مزایا را به سطح کیفی بالاتری ارتقاء بخشیده و محصولی را به بازار عرضه کرده است که از استحکام، دوام و قابلیت اطمینان فوقالعادهای برخوردار است. این محصول، با قابلیت انطباق با شرایط مختلف محیطی و صنعتی، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به گزینهی اول در پروژههای عمرانی و صنعتی کلان کشور را داراست و نقشی کلیدی در تضمین ایمنی و پایداری زیرساختهای حیاتی ایران ایفا خواهد کرد.
کاربرد این چسب نانویی محدود به این موارد نیست و در نصب ماشینآلات و تجهیزات صنعتی بر روی فونداسیونهای بتنی، و همچنین در فرآیندهای مقاومسازی مقاطع بتنی در پروژههای بزرگراهی، پلسازی و تأسیسات حفاظت از آب نیز کارایی اثبات شدهای دارد. این محصول، نمادی از توانمندیهای صنعت دانشبنیان ایران در ارائهی راهحلهای فناورانه و پیشرو در سطح جهانی است.
