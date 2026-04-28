به گزارش خبرگزاری مهر، «علیاء بنت أحمد بن سیف آل ثانی» نماینده قطر در سازمان ملل شامگاه سهشنبه گفت: ما در حال ارزیابی تلاشهای پاکستان و سایر میانجیگران برای پایان جنگ علیه ایران هستیم.
وی بر اهمیت پایبندی کامل به آتش بس بین آمریکا و ایران و فراهم کردن زمینه برای گفتگو بین دو طرف تاکید کرد.
این مقام قطری بدون محکوم کردن تجاوزات وحشیانه آمریکا و اسرائیل از خاک کشورهای عربی علیه مردم ایران، گفت: ما حملات ایران به قطر و کشورهای خلیج فارس را محکوم میکنیم.
بنت احمد با بیان اینکه امنیت تنگه هرمز یک مسئله بینالمللی است، اظهار داشت: ما بر اهمیت تضمین امنیت آبراهها و آزادی کشتیرانی و تجارت بینالمللی تاکید داریم.
