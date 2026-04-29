  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۲

پاکستان: بر تلاش‌ برای برقراری صلح در منطقه تأکید داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دفتر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امروز چهارشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نخست وزیر بر ادامه تلاش‌ ها برای دستیابی به آتش‌ بس و برقراری صلح در خاورمیانه (غرب آسیا) تأکید دارد.

در بیانیه صادره از سوی دفتر شهباز شریف در این خصوص اضافه شده است: تلاش‌ های اخیر ما به تمدید آتش‌ بس بین واشنگتن و تهران کمک کرد. اسلام آباد بر این باور است که تماس‌ های دیپلماتیک با ایران باید ادامه یابد.

در حالی نخست وزیر پاکستان از تلاش برای تماس‌ های دیپلماتیک و روند مذاکرات میان تهران و واشنگتن سخن می گوید که تجاوز اخیر و نیز تجاوز ژوئن سال گذشته آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران که با تمامی معیارهای بین المللی در تضاد آشکار هستند، در میانه رایزنی های غیرمستقیم میان دو کشور رخ داد و به جهانیان ثابت کرد که کاخ سفید اساسا به دنبال دیپلماسی و مذاکره نیست.

کد مطلب 6815248

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها