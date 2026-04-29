۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۵

پولیتیکو: جنگ علیه ایران ضعف دفاعی ناتو را نمایان کرد

در شرایطی که آمریکا به عنوان قدرت نظامی برتر حاضر در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی از ایران شکست خورد نشریه پولیتیکو نوشت جنگ علیه ایران ضعف دفاعی ناتو را نمایان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آمریکایی پولیتیکو در گزارشی نوشت: اوضاع پیرامون ایران نقاط ضعف ناتو در حوزه دفاعی در صورت هرگونه درگیری احتمالی با روسیه را نمایان کرد.

آمریکا و رژیم صهیونیستی با تصور شکست ایران در چند روز، به این کشور حمله کردند اما به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند. شکست واشنگتن در حقیقت شکست ناتو نیز محسوب می شود زیرا این کشور قدرت برتر ناتو محسوب می شود.

وزن و جایگاه آمریکا در ناتو به قدری زیاد است که تهدید این کشور مبنی بر خروج از ناتو موجب شد دیگر اعضا به دنبال افزایش بودجه دفاعی و گسترش چتر بازدارندگی هسته ای بروند.

