۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۰۹

ساقط شدن پهپاد اسرائیلی توسط رزمندگان لبنان

حزب الله از ساقط شدن یک پهپاد اسرائیلی در جنوب لبنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان اعلام کرد که طی ساعات گذشته موفق شده است در عملیات موشک خود یک پهپاد متعلق به رژیم صهیونیستی را در حریم هوایی القنطره واقع در جنوب این کشور هدف قرار داده و ساقط کند.

بر اساس این گزارش، عملیات مذکور با استفاده از یک موشک زمین به هوا انجام شده است. این پهپاد از نوع هرمس ۹۰۰ بوده است.

پیشتر نیز رزمندگان لبنانی یک بولدوزر نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را در حین تخریب منازل مسکونی در شهر بنت جبیل در جنوب لبنان با استفاده از یک پهپاد انتحاری و به‌ طور مستقیم مورد اصابت قرار دادند.

این عملیات ها در واکنش به تداوم نقض آتش بس لبنان از سوی رژیم صهیونیستی صورت می گیرد.

