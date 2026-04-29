هشدار نسبت به پیامدهای جنگ افروزی علیه ایران در سراسر جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ویلی والش رئیس اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوایی اعلام کرد، پیامدهای بحران سوخت هواپیماها ناشی از جنگ علیه ایران نگران کننده است و پیش بینی می شود آثار این جنگ افروزی ابتدا در آسیا و بعد در اروپا، آفریقا و آمریکای لاتین ظاهر شود.

وی اضافه کرد، نگرانی ها نسبت به کمبود سوخت در اوج فصل تابستان در نیم کره شمالی افزایش پیدا کرده که باعث می شود شرکت های هواپیمایی تعداد پروازهای خود را کاهش داده و برخی از آنها را لغو کنند.

پیشتر نیز گزارش شده بود که آلمان مجبور به لغو 20 هزار پرواز خود به دلیل کمبود سوخت هواپیما شده است.