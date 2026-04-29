  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۳۲

هشدار نسبت به پیامدهای جنگ افروزی علیه ایران در سراسر جهان

یک نهاد بین المللی نسبت به پیامدهای جنگ افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در عرصه جهانی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ویلی والش رئیس اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوایی اعلام کرد، پیامدهای بحران سوخت هواپیماها ناشی از جنگ علیه ایران نگران کننده است و پیش بینی می شود آثار این جنگ افروزی ابتدا در آسیا و بعد در اروپا، آفریقا و آمریکای لاتین ظاهر شود.

وی اضافه کرد، نگرانی ها نسبت به کمبود سوخت در اوج فصل تابستان در نیم کره شمالی افزایش پیدا کرده که باعث می شود شرکت های هواپیمایی تعداد پروازهای خود را کاهش داده و برخی از آنها را لغو کنند.

پیشتر نیز گزارش شده بود که آلمان مجبور به لغو 20 هزار پرواز خود به دلیل کمبود سوخت هواپیما شده است.

کد مطلب 6814607

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها