۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۴:۲۹

ترکیه: اسرائیل باید به طور کامل از غزه خارج شود

نماینده ترکیه در سازمان ملل متحد بر خروج کامل رژیم صهیونیستی از غزه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ترکیه در سازمان ملل در سخنانی گفت: قانون رژیم اسرائیل که مجازات اعدام را برای بازداشت‌شدگان فلسطینی مجاز می‌داند، نقض جدی و بی‌سابقه قوانین بشردوستانه بین‌المللی است.

وی افزود: عملیات بشردوستانه آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در فلسطین به دلیل اقدامات اسرائیل با موانع بسیاری روبرو است.

نماینده ترکیه در سازمان ملل اظهار داشت: «سیاست‌های شهرک‌سازی و تدابیری را که توسط مقامات رژیم اشغالگر صهیونیستی در سرزمین‌های فلسطینی اتخاذ می‌شود رد می‌کنیم.»

وی در ادامه بر ضرورت خروج کامل اسرائیل از غزه، آغاز اجرای مرحله دوم آتش‌بس و تسهیل دسترسی کمک‌ها به این باریکه تاکید کرد.

نماینده ترکیه در سازمان ملل در بخش دیگری از سخنان خود حمله اسرائیل به خاک سوریه را محکوم کرد و آن را نقض قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد برشمرد.

وی گفت: از اعلام آتش‌بس در لبنان با میانجیگری آمریکا استقبال کرده و آن را گامی مهم به سوی توقف تجاوز اسرائیل به لبنان می‌دانیم.

    • IR ۰۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      سياه بازيشه وگرنه بين اين همه كشور با گروهك جنون قتل اسقاطيل روابط تجاري نداشت
    • IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      خداکمکشون کنه

