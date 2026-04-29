ترکیه: اسرائیل باید به طور کامل از غزه خارج شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ترکیه در سازمان ملل در سخنانی گفت: قانون رژیم اسرائیل که مجازات اعدام را برای بازداشتشدگان فلسطینی مجاز میداند، نقض جدی و بیسابقه قوانین بشردوستانه بینالمللی است.
وی افزود: عملیات بشردوستانه آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در فلسطین به دلیل اقدامات اسرائیل با موانع بسیاری روبرو است.
نماینده ترکیه در سازمان ملل اظهار داشت: «سیاستهای شهرکسازی و تدابیری را که توسط مقامات رژیم اشغالگر صهیونیستی در سرزمینهای فلسطینی اتخاذ میشود رد میکنیم.»
وی در ادامه بر ضرورت خروج کامل اسرائیل از غزه، آغاز اجرای مرحله دوم آتشبس و تسهیل دسترسی کمکها به این باریکه تاکید کرد.
نماینده ترکیه در سازمان ملل در بخش دیگری از سخنان خود حمله اسرائیل به خاک سوریه را محکوم کرد و آن را نقض قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل متحد برشمرد.
وی گفت: از اعلام آتشبس در لبنان با میانجیگری آمریکا استقبال کرده و آن را گامی مهم به سوی توقف تجاوز اسرائیل به لبنان میدانیم.
نظر شما