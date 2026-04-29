۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۱۵

انفجار مهیب در لبنان؛ اسرائیل از صدها تُن مواد منفجره استفاده کرد

گزارش های رسانه ای حاکی از وقوع یک انفجار مهیب در جنوب لبنان با استفاده از صدها تُن مواد منفجره از سوی رژیم صهیونیستی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، رسانه های عبری زبان گزارش داد، ارتش رژیم صهیونیستی زیر ساخت های منطقه القنطره در جنوب لبنان را با استفاده از ۵۷۰ تُن مواد منفجره تخریب کرد.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی برای سرپوش گذاشتن بر حملات وحشیانه خود علیه لبنان همواره مدعی است که مواضع حزب الله را هدف قرار می دهد اما بخش اعظمی از مناطق مورد اصابت، منازل شهروندان این کشور است.

یسرائیل کاتز وزیر جنگ این رژیم نیز اعلام کرده که تمام زیرساخت های منطقه امنیتی در جنوب لبنان تا خطر صفر مرزی باید تخریب شود.

    • IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      اینجور کارها جنایت جنگیه وخدا جلوشون رو بگیره وپشیمانشون کنه
    • IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      با جنایت نمیشه به اهداف رسید وخدا نمی گذاره
    • IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      اسرائیل هر جنایتی بخواد با وقاحت و بی شرمی مرتکب میشه و با دروغ و مهمل گویی توجیه میکنه، اگر هر کشور دیگری حتی یک مورد از قتل عام ها و ویرانی هایی که رژیم صهیونیستی مرتکب شده انجام داده بود محکوم به تروریست بودن میشد و تحریم گسترده ، هدف نتانیاهو این است که غزه، لبنان و سوریه تبدیل به زمین سوخته شود و فقط اسرائیل بماند و بس

