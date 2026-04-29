انفجار مهیب در لبنان؛ اسرائیل از صدها تُن مواد منفجره استفاده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، رسانه های عبری زبان گزارش داد، ارتش رژیم صهیونیستی زیر ساخت های منطقه القنطره در جنوب لبنان را با استفاده از ۵۷۰ تُن مواد منفجره تخریب کرد.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی برای سرپوش گذاشتن بر حملات وحشیانه خود علیه لبنان همواره مدعی است که مواضع حزب الله را هدف قرار می دهد اما بخش اعظمی از مناطق مورد اصابت، منازل شهروندان این کشور است.

یسرائیل کاتز وزیر جنگ این رژیم نیز اعلام کرده که تمام زیرساخت های منطقه امنیتی در جنوب لبنان تا خطر صفر مرزی باید تخریب شود.