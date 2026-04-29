به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه و همزمان با روزهای فرخنده دهه کرامت، کاروان خادمان آستان قدس رضوی با در دست داشتن پرچم متبرک حرم امام رضا(ع) در حرکتی خودجوش و صمیمی راهی مناطق عشایری نهبندان شدند؛ حضوری که بی‌هیچ تشریفات و برنامه‌ریزی رسمی، رنگ و بویی متفاوت و مردمی به خود گرفت و حال‌وهوایی معنوی را در دل سیاه‌چادرها جاری ساخت.

این حضور غیرمنتظره، عشایر منطقه را غافلگیر کرد؛ مردان، زنان و کودکان با شنیدن خبر ورود خادمان، از گوشه و کنار گرد هم آمدند و با چهره‌هایی آمیخته به شوق و اشتیاق به استقبال پرچم متبرک بارگاه رضوی رفتند. طنین صلوات و زمزمه «یا امام رضا(ع)» در فضای ساده و صمیمی سیاه‌چادرها پیچید و بسیاری از حاضران با چشمانی اشکبار، ارادت قلبی خود را به ساحت امام مهربانی‌ها ابراز کردند.

خادمان حرم مطهر امام رضا(ع) در میان حلقه مشتاقان، پرچم متبرک گنبد طلایی را به گردش درآوردند و عشایر با دستانی لرزان و دل‌هایی لبریز از عشق، تلاش می‌کردند لحظه‌ای این پرچم را لمس کنند. برای بسیاری از آنان، این لحظات تداعی‌کننده زیارت بارگاه نورانی حضرت علی‌بن موسی‌الرضا(ع) بود؛ زیارتی که شاید به دلیل دوری راه، کمتر برایشان میسر شده، اما با حضور این پرچم، رنگ واقعیت به خود گرفت.

در این دیدار صمیمی، فضای معنوی ویژه‌ای در میان سیاه‌چادرها و کپرنشینان شکل گرفت. مدیحه‌سرایی و ذکر اهل‌بیت(ع) در دل طبیعت طنین‌انداز شد و لحظاتی ناب از همدلی و انس با فرهنگ رضوی رقم خورد. زنان عشایر با چشمانی اشکبار دعا می‌کردند و مردان با صلوات‌های پی‌درپی، ارادت خود را نشان می‌دادند.

کودکان عشایر نیز در کنار خانواده‌های خود، با شور و شوقی کودکانه نظاره‌گر این صحنه‌ها بودند؛ برخی با کنجکاوی به پرچم نگاه می‌کردند و برخی دیگر در آغوش مادرانشان، زمزمه صلوات را تکرار می‌کردند. این حضور، جلوه‌ای از انتقال محبت و ارادت به امام رضا(ع) به نسل‌های آینده را به نمایش گذاشت.

حضور صمیمی و بی‌واسطه خادمان حرم رضوی در میان عشایر نهبندان، بار دیگر نشان داد که پیوند مردم این سرزمین با فرهنگ رضوی، محدود به شهرها و مراکز جمعیتی نیست، بلکه تا دورترین نقاط و دل سیاه‌چادرهای عشایری نیز امتداد یافته است. پیوندی عمیق و ریشه‌دار که عشق به امام مهربانی‌ها را در دل‌ها زنده نگه داشته و در مناسبت‌هایی چون دهه کرامت، جلوه‌ای عینی و ملموس پیدا می‌کند.

این حرکت معنوی، علاوه بر ایجاد شور و نشاط در میان عشایر، یادآور این حقیقت است که فرهنگ رضوی، فرهنگی فراگیر و مردمی است که می‌تواند در هر نقطه‌ای، حتی در دل طبیعت و میان ساده‌ترین زیست‌ها، جاری شود و دل‌ها را به نور ولایت روشن سازد.