به گزارش خبرگزاری مهر، هشتصد و پنجاه و دومین شورای فرهنگ عمومی کشور به ریاست سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جلسه ضمن تسلیت شهادت رهبر انقلاب و تبریک میلاد حضرت امامرضا(ع)، گفت: بعد از جنگ ۱۲ روزه برنامهای تحت عنوان «دستورالعمل دفاع ملی در جنگ ۱۲ روزه» در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی تهیه و در شورا تصویب شد و توانست راهبردهای اصلی در صورت بروز اتفاقات جدید را مشخص کند تا تمامی شوراهای فرهنگ عمومی کشور بدانند چه اقداماتی در صورت بروز جنگ مجدد باید انجام دهند.
وی افزود: جنگ ۱۲ روزه آمادگی ملی برای استمرار نظام حکمرانی را افزایش داد و موجب شد بررسی کنیم تا دریابیم چه اقداماتی انجام دهیم تا نظام حکمرانی و اجرایی کشور به واسطه وقوع جنگ مختل نشود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با درنظر گرفتن امکان بروز تهاجم جدید دشمنان، به دبیرخانههای استانی شورای فرهنگ عمومی اعلام شد تا برای شرایط جنگ آماده باشند؛ در این راستا آمادگی شورای فرهنگ عمومی در حوزههای مختلف افزایش یافت و ساختار لازم برای آمادگی نسبی در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه یکی از ویژگیهای شورای فرهنگ عمومی این است که به تهران محدود نمیشود، گفت: گاهی استعدادها و ظرفیتهایی در استان وجود دارد که میتواند در سطح ملی نیز مورد توجه قرار گیرد.
صالحی گفت: باید در عین وحدت، سلیقههای مختلف در میدانِ خیابان حضور پیدا کنند و در این مسیر نقش شوراهای فرهنگ عمومی استانها برجسته است.
وی در ادامه به بیان برخی دستاوردهای حمله دشمن آمریکایی_صهیونی به ایران پرداخت و تصریحکرد: در جنگ رمضان در کنار آسیبهایی که دیدهایم، دستاوردهایی نیز داشتهایم که باید به آنها توجه بیشتری کنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: یکی از این دستاوردها همبستگی اجتماعی است (بهویژه پس از حوادث دیماه) که باید به علل آن بپردازیم و موجبات تقویت آن را فراهم کنیم.
وی ادامه داد: دستاورد دیگر «اعتماد به داشتههای ملی» است گاهی در سالیان اخیر خودتحقیری داشتیم و دستاوردهایمان را نمیدیدیم ولی این جنگ نشان داد کشور درجا نمیزد و توجهات را به پیشرفتهای ایران از قبیل پل B۱، کارخانه فولاد، پاستور و ... جلب کرد و این که توانایی بازسازی سریع که در بازسازی روند حملونقل ریلی و فرودگاهی و مشابه آن انجام شد.
وی افزود: دستاورد دیگر جنگ رمضان استمرار خدمات دولت به مردم بود؛ خدمات دولت در زمان جنگ، ضعف پیدا نکرد و نظام اجرایی با سستی مواجه نشد.
صالحی تصریح کرد: دستاورد دیگر به تابآوری اجتماعی مربوط میشود؛ جنگ به طور طبیعی تابآوری را تضعیف میکند چراکه به حال و امید به آینده آسیب میزند ولی در کشور ما اینگونه نشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تقویت همدلی و ایثار اجتماعی در میان طبقات مختلف جامعه دیگر دستاورد برجسته در دو ماه گذشته بود، باید توجه داشته باشیم حفظ این رویکرد در ماههای پیش رو نیز اهمیت دارد.
وی با بیان اینکه البته مسائلی وجود دارد که کمتر به شورای فرهنگ عمومی مربوط است ولی باید ما هم به آن توجه کنیم، افزود: قدرت نیروهای مسلح در دو ماه گذشته از داشتههای ما محسوب میشود که از نگاه بیرونی فوق انتظار بود.
صالحی وفاق در حکمرانی کشور را یکی دیگر از دستاوردهای جنگ رمضان دانست و تصریح کرد: کشور در دو ماه گذشته در ساختار نظام حکمرانی یکپارچه بود و قوای مختلف یک صدا بودند که اثر گذاری زیادی داشت.
وی افزود: دستاورد دیگر امنیت داخلی بهویژه در مناطق مرزی کشور بود؛ حفظ ثبات و امنیت مناطق قومی و مذهبی از دستاوردهای ایران محسوب میشود، این اتفاق برخلاف تلاش و خواست دشمنان به دست آمد چراکه به دنبال ناامنسازی این مناطق بودند و در اظهاراتشان هم به آن اذعان میکردند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در حوزه خارجی هم دستاوردهایی داشتیم که به ذکر دو نمونه اکتفا میکنم اول همگرایی بینالمللی با ایران بود که برخلاف تلاش دشمنان برای منزوی کردن ایران صورت گرفت و ما نیز باید از این فرصت به وجود آمده برای حفظ و افزایش آن بکوشیم.
وی یادآور شد: مسئله دیگر تنهایی راهبردی آمریکا و اسرائیل در این جنگ است؛ حتی در روزهای گذشته نخست وزیر انگلستان گفته است به ما فشار زیادی وارد میکنند تا وارد جنگ با ایران شویم اما چنین کاری نمیکنیم.
صالحی گفت: مواردی از دستاوردها که ذیل اختیارات شورای فرهنگ عمومی قرار میگیرد باید حفظ و تقویت شود؛ در جنگ ۱۲ روزه دستورالعمل دفاع ملی در شورای فرهنگ عمومی با ۸ راهبرد تدوین و تصویب شد و این مصوبه کمک میکند ایدهها در قالب همان چارچوب عملیاتی شوند.
در این جلسه مدیران کل ارشاد استانهای البرز، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، خوزستان و اصفهان به صورتِ برخط گزارشی از فعالیتهای شوراهای فرهنگ عمومی استان خود با موضوع جنگ رمضان ارائه کردند و اعضا به بحث و تبادل نظر درمورد آنها پرداختند.
