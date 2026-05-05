هشت راهبرد دفاع ملی در مدیریت فرهنگی جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و ششمین جلسه شورای ستاد راهبری و نظارت فرهنگی و اجتماعی با محوریت گزارش فعالیت‌های دستگاه‌ها و گروه‌های مردمی در طی جنگ رمضان به‌صورت حضوری - مجازی برگزار شد و قادر آشنا دبیر شورای فرهنگ عمومی در این جلسه از هشت راهبرد دفاع ملی در مدیریت فرهنگی ایام جنگ رمضان نام برد.

‌قادر آشنا دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با ارائه گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات انجام شده دبیرخانه در ایام جنگ رمضان گفت: با تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای وقوع جنگ رمضان، دستورالعمل دفاع ملی برای تمهیدات زمان جنگ تهیه شد و تلاش گردید قبل از جنگ، دبیرخانه‌های شوراهای فرهنگ عمومی در سراسر کشور فعال و در آماده‌باش کامل باشند.

‌

وی با اشاره به مدیریت دفاع ملی در دوران جنگ رمضان گفت: برای مدیریت دفاع ملی در جنگ رمضان، هشت راهبرد را مدنظر قرار دادیم. این راهبردها عبارتند از ارتقای سواد رسانه‌ای و مقابله با جنگ روانی دشمن، ایجاد اتاق اطلاع‌رسانی، تقویت جایگاه و اقتدار نیروهای مسلح در افکار عمومی، نشاط و امیدآفرینی در جامعه، استفاده از ظرفیت گروه‌های مرجع در ارتقای آگاهی و آمادگی مردم، خدمات‌رسانی اجتماعی، جلب مشارکت مردمی با رویکرد محله‌گرایی و تقویت هویت همبستگی ملی و هویت ایرانی-اسلامی. به این هشت راهبرد، یک موضوع که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است نیز اضافه شده و آن موضوع، بیعت اقشار و گروه‌های مختلف جامعه با رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به جلسات برگزار شده شورای فرهنگ عمومی در ایام جنگ رمضان گفت: در اولین روز جنگ رمضان، بلافاصله استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و تهران تشکیل جلسه دادند و در مجموع ۲۶ جلسه در مراکز استان‌ها و ۲۹۸ جلسه در شهرستان‌ها برگزار شد.

‌

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: در ایام جنگ رمضان، شوراهای فرهنگ عمومی قرارگاه فرهنگ عمومی تشکیل دادند و در صف اول فعالیت‌های فرهنگی و تقویت انسجام اجتماعی نقش‌آفرینی کردند. موکب‌های فرهنگ و هنر در همه شهرستان‌ها تشکیل شد و هنرمندان پای کار آمدند و با شعرخوانی، اجرای تئاتر خیابانی، رجزخوانی و نقالی، ابعاد مختلف جنایات نظام سلطه را به تصویر کشیدند. در استان‌های چهارمحال و بختیاری و البرز بالغ بر ۲۰۰ تئاتر خیابانی اجرا شد.

‌

آشنا در پایان گفت: در تمام فعالیت‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغ شده به استان‌ها، تأکید بر اتحاد، همدلی، همراهی و وفاق بین آحاد جامعه است. تاکنون بالغ بر ۱۳۰۰ صفحه گزارش از فعالیت‌های صورت گرفته از سراسر کشور به دست ما رسیده و بعد از جمع‌بندی نهایی، به صورت مصور ارائه خواهد شد. در دوران هشت سال دفاع مقدس ستاد اطلاع‌رسانی جنگ داشتیم؛ اکنون به شدت نیاز داریم در حوزه تبلیغات و اطلاع‌رسانی، ستادی تشکیل شود تا همه استان‌ها و کلیه فعالیت‌ها به صورت یکپارچه و با وحدت رویه مناسب انجام و اطلاع‌رسانی شود.