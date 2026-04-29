نجات ۴ هزار مددجو پیش از حمله موشکی توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان عباسی، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن محکوم کردن تجاوز ناجوانمردانه استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی به کشور به تشریح اقدامات گسترده و چندلایه این ستاد در ایام جنگ پرداخت.

وی با تأکید بر حساسیت و اهمیت مأموریت‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: این ستاد به‌عنوان یکی از نهادهای کلیدی در حوزه سلامت و امنیت اجتماعی، در شرایط ویژه جنگی نیز وظایف خود را بدون وقفه و با رویکردی کاملاً برنامه‌ریزی‌شده دنبال کرد و مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ، پیشگیرانه و عملیاتی را در سطح کشور به اجرا درآورد.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، مهم‌ترین اولویت در این دوره را صیانت از جان مددجویان و کارکنان مراکز عنوان کرد و افزود: در همین راستا، تمامی آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود با شرایط خاص جنگی بازنگری و به‌روزرسانی شد و در قالب ابلاغیه‌های فوری به تمامی واحدهای تابعه، دبیرخانه‌های شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان‌ها، و همچنین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های همکار ارسال شد تا انسجام مدیریتی و آمادگی عملیاتی در بالاترین سطح حفظ شود.

عباسی با اشاره به تراکم بالای مددجویان در مراکز ماده ۱۶ خاطرنشان کرد: در برخی از این مراکز، از چند صد تا چند هزار نفر نگهداری می‌شوند و در صورت وقوع حمله، احتمال بروز تلفات گسترده وجود داشت؛ از این‌رو، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مدیریت دقیق شرایط، یک ضرورت حیاتی به شمار می‌رفت.

وی با بیان اینکه تمامی مراکز ماده ۱۶ به‌صورت برخط تحت نظارت قرار داشتند، افزود: در ایام جنگ، فعالیت این مراکز به‌صورت شبانه‌روزی ادامه یافت و کارکنان در مناطق امن مستقر شدند تا روند خدمت‌رسانی بدون اختلال دنبال شود.

مدیرکل درمان ستاد یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده را تأمین کامل داروهای مورد نیاز بیماران دانست و توضیح داد: داروها به دو دسته اصلی تقسیم شدند؛ نخست داروهای تخصصی درمان اعتیاد مانند «متادون» و «بوپرنورفین»، و دوم داروهای عمومی اما ضروری مانند آنتی‌بیوتیک‌ها، داروهای سرماخوردگی و مسکن‌ها. این تقسیم‌بندی به ما کمک کرد تا در صورت بروز هرگونه حادثه، بیماران در همان مراکز تحت درمان قرار گیرند و نیازی به جابه‌جایی فوری نداشته باشند.

عباسی تأکید کرد: عدم دسترسی بیماران به داروهای تخصصی می‌توانست موجب افزایش تنش، بروز رفتارهای پرخاشگرانه و برهم خوردن نظم مراکز شود؛ بنابراین تأمین مستمر این داروها نقش مهمی در حفظ ثبات و امنیت مراکز ایفا کرد.

وی در ادامه به هماهنگی‌های انجام‌شده با مراکز درمانی اشاره کرد و گفت: با بیمارستان‌های معین و مراکز اورژانس هماهنگی‌های لازم صورت گرفت تا در صورت وقوع حادثه، مشخص باشد که کدام تیم‌های امدادی به کدام مراکز اعزام شوند و مصدومان به چه مراکزی منتقل شوند. این پیش‌بینی‌ها از قبل انجام شده بود و در مدیریت بحران نقش بسزایی داشت.

مدیرکل درمان ستاد همچنین از اتخاذ تدابیر پشتیبانی خبر داد و افزود: تأمین مواد غذایی، ذخیره کافی آب شرب سالم، فراهم‌سازی موتورهای برق اضطراری، تجهیز مراکز به کپسول‌های اطفای حریق و سایر امکانات ایمنی، بخشی از اقداماتی بود که برای افزایش تاب‌آوری مراکز در برابر شرایط بحرانی انجام شد.

عباسی با اشاره به پرداخت کامل مطالبات مراکز ماده ۱۶ تصریح کرد: این اقدام با هدف افزایش انگیزه کارکنان و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مددجویان انجام شد و نقش مهمی در حفظ پایداری عملکرد مراکز داشت.

وی در ادامه به تعامل با دستگاه قضائی اشاره کرد و گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده، برخی از بیماران دارای خانواده، با نظر مراجع قضائی به خانواده‌های خود تحویل داده شدند تا در صورت بروز حملات احتمالی، از میزان تلفات کاسته شود. همزمان، آموزش‌های لازم درباره نحوه نگهداری، مصرف دارو و ادامه روند درمان به خانواده‌ها ارائه و تأکید شد که بیماران تحت هیچ شرایطی رها نشوند.

عباسی با اشاره به قرارگیری برخی مراکز در مناطق حساس و استراتژیک افزود: متأسفانه یکی از مراکز ماده ۱۶ که حدود چهار هزار مددجو در آن حضور داشتند، هدف حمله موشکی قرار گرفت و دچار خسارات گسترده شد، اما خوشبختانه این مرکز پنج ساعت پیش از حمله به‌طور کامل تخلیه شده بود و از وقوع یک فاجعه انسانی جلوگیری شد. همچنین در سایر موارد نیز تمهیدات لازم برای اسکان اضطراری مددجویان در مراکز جایگزین از پیش پیش‌بینی شده بود.

وی ادامه داد: در گام بعدی، از طریق مکاتبه با دبیران شوراهای هماهنگی در استان‌ها، از استانداران خواسته شد تا ظرفیت‌های فیزیکی بلااستفاده دستگاه‌ها و نهادها شناسایی شود و در اختیار ستاد قرار گیرد تا در صورت نیاز، برای اسکان و درمان مددجویان مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل درمان ستاد با اشاره به توجه ویژه به وضعیت روحی و روانی مددجویان گفت: برای کاهش اضطراب و پیشگیری از بروز رفتارهای هیجانی، اقداماتی همچون پخش موسیقی آرام‌بخش، ارائه خدمات مشاوره‌ای، تأمین امکانات فرهنگی و ورزشی، و ایجاد فضای مناسب در مراکز انجام شد تا مددجویان در شرایطی باثبات قرار گیرند.

وی همچنین از استقرار کارکنان و مددجویان در مکان‌های امن طبق تدبیر دکتر ذوالفقاری؛ نماینده محترم رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد و دکتر یاوری؛ معاون محترم پیشگیری و درمان خبر داد و افزود: با تلاش شبانه‌روزی مجموعه، تأمین کامل اقلام ضروری، و مدیریت هماهنگ، شرایطی فراهم شد که خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه یابد.

عباسی با اشاره به نگرانی خانواده‌ها خاطرنشان کرد: با اطلاع‌رسانی مستمر و ایجاد امکان تحویل بیماران به خانواده‌ها، تلاش شد تا نگرانی‌ها کاهش یابد و در عین حال، آموزش‌های لازم درباره روند درمان به خانواده‌ها ارائه شد.

وی در پایان با اشاره به استمرار نظارت‌ها گفت: بازرسی‌های منظم از مراکز انجام شد و سامانه غوام (سامانه ثبت اطلاعات معتادان متجاهر) نیز به‌صورت به‌روز فعال بود و حتی در صورت بروز اختلال، آمارها به‌صورت دستی و دقیق ثبت می‌شد.

مدیرکل درمان ستاد تأکید کرد: تمامی مراکز کاهش آسیب در کشور بدون تعطیلی به فعالیت خود ادامه دادند و خدماتی همچون کنترل بیماری‌های عفونی، مشاوره‌های روان‌شناختی و درمان‌های دارویی ارائه شد. همچنین با وزارت بهداشت هماهنگی لازم برای تأمین داروهای تخصصی برای بیماران ترخیص‌شده صورت گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مراکز ماده ۱۵ نیز بدون وقفه فعال بودند و بیماران داروهای خود را به‌موقع دریافت کردند؛ چراکه عدم مصرف به‌موقع دارو می‌توانست منجر به بروز رفتارهای پرخطر شود. در مجموع، با مدیریت دقیق و اقدامات پیشگیرانه، این دوره بدون تلفات جانی و کمبود جدی سپری شد.