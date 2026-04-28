محموله تریاک در عسلویه توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه حسین خواجه ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه «بندو»، با هوشیاری کامل و رصد محورهای مواصلاتی، در چندین عملیات جداگانه و با انجام اقدامات دقیق اطلاعاتی و ایست و بازرسی هدفمند، موفق شدند محموله‌های مواد مخدر را که به طرز ماهرانه‌ای در وسایل نقلیه مختلف جاسازی شده بود، شناسایی و کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه افزود: این کشفیات حاصل بازرسی دقیق از دو دستگاه خودروی سواری و بازرسی از یک نفر مسافر اتوبوس عبوری در محورهای مواصلاتی شهرستان بوده است.

سرهنگ خواجه با بیان اینکه در این رابطه چهار نفر متهم دستگیر و دو دستگاه خودرو توقیف شدند، خاطر نشان کرد: پلیس با قاطعیت و بدون اغماض در برابر قاچاقچیان و سوداگران مرگ ایستاده است و امنیت پایدار برای شهروندان، خط قرمز این فرماندهی است.