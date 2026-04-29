۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۶

بازی‌های ساحلی آسیا - سانیا

صحرایی بعد از کسب مدال طلا: کار نیمه تمام دایی‌ام را تمام کردم

ملی‌پوش کشتی ساحلی بعد از کسب مدال طلا در بازی‌های ساحلی آسیا گفت: من خواهر زاده جاسم دلاوری هستم و با کسب این طلا کار نیمه تمام دایی ام را تمام کردم.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیررضا صحرایی ملی پوش کشتی ساحلی در وزن ۹۰+ کیلوگرم ایران درششمین دوره بازی های آسیایی ساحلی سانیا پس از کسب نشان طلا اظهار کرد:جاسم دلاوری (دایی من) بوکسوراسبق تیم ملی موفق به کسب مدال برنز و نقره بازی های آسیایی شده بود و فقط مدال طلا نداشت که امروز با کسب نشان طلای بازی های آسیایی ساحلی کار نیمه تمام ایشان را تمام کردم.

وی افزود: در این دوره از بازی ها حریفان قدری حضور داشتند که اکثرشون از عنوان داران جهان بودند اما لطف خدا شامل حالم شد و توانستم مدال طلا را کسب کنم.

صحرایی در خصوص حریفانش گفت: رقیبان قدری داشتم اما حریف بحرینی ام که روسی الاصل و عنوان دار جهان و آسیا است، سرسخت ترینشان بود.

ملی پوش کشتی ساحلی ۹۰+ کیلوگرم کشورمان در پایان افزود: به امید خدا به محض برگشت از بازی ها تمریناتمان را قوی تر می کنیم تا در تورنمنت های ساحلی بعدی نیز نتایج مطلوبی کسب کنیم.

