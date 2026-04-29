ورود هوش مصنوعی به سازمان انتقال خون ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان انتقال خون، نخستین جلسه کمیته هوش مصنوعی به ریاست معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انتقال خون ایران، برگزار شد.

در این جلسه، که صبح روز گذشته در سالن جلسات دکتر فریدون علا برگزار شد، دکتر فاطمه حاجی علی عسگری به نقش حیاتی سازمان انتقال خون در تأمین، نگهداری، فرآوری و توزیع خون اشاره کرد.

وی در ادامه تأکید کرد: استفاده از فناوری‌های نوین، به ویژه هوش مصنوعی، می‌تواند به شکل چشمگیری به ارتقاء کیفیت خدمات کمک کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع در ادامه بیان کرد: هوش مصنوعی می‌تواند نقش مهمی در کاهش خطاهای انسانی و بهینه‌سازی منابع ایفا کند.



حاجی علی عسگری افزود: این فناوری همچنین می‌تواند ایمنی اهداکنندگان و گیرندگان خون را افزایش دهد.



این مقام مسئول به اولین پروژه آزمایشی کمیته اشاره کرد و گفت: این پروژه شامل سیستم پیش‌بینی نیاز خون در مناطق جغرافیایی مختلف بر اساس داده‌های گذشته است.



وی بر لزوم بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی در سازمان انتقال خون تأکید کرد و آن را گامی مثبت در راستای بهبود سیستم انتقال خون دانست.