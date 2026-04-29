به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شانا، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نشست پیشبینی پنجساله بهرهدهی چاههای شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مسجدسلیمان بر اهمیت راهبردی این مجموعه در تولید نفت و گاز تأکید کرد.
رامین حاتمی با اشاره به ویژگیهای فنی این شرکت اعلام کرد میدانهای قدیمی در کنار میدانهای جوان با ظرفیت بالا، شرایطی کمنظیر برای توسعه همزمان در بخشهای نفت و گاز فراهم کرده است.
وی با قدردانی از تلاش کارکنان شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مسجدسلیمان گفت این مجموعه با وجود پشت سر گذاشتن دو جنگ تحمیلی، همواره به تعهدات تولیدی خود پایبند مانده است.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با اشاره به شرایط عملیاتی این شرکت افزود پراکندگی تأسیسات و پایینتر بودن ضریب بازیافت نسبت به برخی مناطق دیگر، فعالیت در این حوزه را دشوارتر کرده و نیازمند تمرکز و تلاش بیشتری است.
حاتمی بر ضرورت رویکردی تحولی در بخش بالادستی صنعت نفت تأکید کرد و گفت توسعه پروژهها باید با برنامهریزی دقیق و زمانبندی منسجم با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی همچنین بر لزوم همکاری همهجانبه برای تحقق اهداف توسعهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکتهای تابع تأکید کرد و گفت برای عبور از محدودیتهای عملیاتی باید اقدامات در مسیرهای موازی و هماهنگ دنبال شود.
در این نشست همچنین شهرام ذوالفقاری مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مسجدسلیمان گزارشی از وضعیت تولید، روند پیشرفت پروژهها و برنامههای آینده این شرکت ارائه کرد.
