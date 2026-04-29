واحدهای متخلف سرب و روی در سه شهر استان زنجان جریمه شدند

سید رضا موسوی مشکینی در گفتگو با خبرنگار مهر، همزمان با هفته زمین پاک، با اشاره به اهمیت خاک به عنوان یکی از ارکان اصلی زیستبوم و سلامت جامعه، اظهار داشت: پس از ابلاغ قانون حفاظت از خاک، مدیریت آلودگیهای خاک به یکی از مسئولیتهای اصلی و روزمره این اداره کل تبدیل شده است. همکاران ما در سطح استان به طور مستمر پایشهایی را انجام میدهند و وضعیت خاک را رصد و پیگیری میکنند.
وی با تشریح فرآیند نظارت بر واحدهای صنعتی افزود: یکی از مهمترین اقداماتی که دنبال میکنیم، اجرای دقیق قانون حفاظت از خاک و موضوع «خوداظهاری» واحدهای مشمول است. واحدهای صنعتی موظف هستند پارامترهای آلایندگی را توسط آزمایشگاههای معتمد محیط زیست آنالیز کرده و نتایج را در اختیار ما قرار دهند. به موازات آن، تیمهای میدانی ما از مناطقی که احتمال آلودگی صنعتی میرود، نمونهبرداری مستقیم انجام میدهند.
موسوی مشکینی از تأیید آلودگی خاک در اطراف شهرک صنعتی سرب و روی و همچنین در شهرستانهای زنجان، ماهنشان و دندی خبر داد و گفت: برای واحدهای آلاینده جریمه ابلاغ شده و با استفاده از تمام ابزارهای قانونی، پیگیر رفع آلودگی هستیم.
مدیرکل محیط زیست زنجان هدف نهایی این اقدامات را دستیابی به یک چشمانداز دقیق و لایهبندی شده از وضعیت آلودگی خاکهای استان دانست و تصریح کرد: استان زنجان به دلیل وجود معادن و صنایع پاییندستی (به ویژه سرب و روی) همواره با چالش آلودگی خاک مواجه است.
وی افزود: در پایشهای اخیر، آلودگی خاک در اطراف واحدهای فعال در زمینه سرب و روی، به ویژه در شهرک تخصصی سرب و، به وضوح مشاهده شده است. همچنین در شهرستانهای زنجان، ماهنشان و دندی نیز واحدهای مشمول آلودگی شناسایی شدند.
موسوی مشکینی با اشاره به اقدامات قانونی انجامشده خاطرنشان کرد: برای تمام این واحدها، پس از اثبات آلودگی، جریمههایی ابلاغ شده است. اما فقط جریمه کافی نیست. ما با استفاده از تمام ابزارهای قانونی، از جمله اخطارهای زیستمحیطی، توقف فعالیت و الزام به ارائه طرحهای رفع آلودگی، پیگیر پاکسازی هستیم و اجازه نمیدهیم آلودگی خاک در هیچ نقطهای از استان باقی بماند.
نظر شما