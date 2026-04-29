۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱

روسیه: حمله آمریکا به تاسیسات اتمی ایران ضربه‌ای جدی به ان‌پی‌تی بود

یک دیپلمات ارشد روس، حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات اتمی صلح آمیز ایران را ضربه‌ای جدی به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای(ان‌پی‌تی) ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گنادی گاتیلوف، نماینده دائم روسیه در مقر سازمان ملل متحد در ژنو به ریانووستی گفت: تجاوز غیرقانونی آمریکا و اسرائیل به خاک ایران، از جمله حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران، ضربه‌ای جدی به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای(ان‌پی‌تی) وارد کرد.

وی افزود: برنامه‌های پاریس و لندن برای انتقال تجهیزات هسته‌ای به کی‌یف، تأثیر بسیار منفی بر یکپارچگی و تداوم پیمان ان‌پی‌تی دارد.

این مقام روس هشدار داد: طرح پاریس برای گسترش توان هسته‌ای اروپا، خطر درگیری هسته‌ای در مقیاس جهانی را افزایش می‌دهد.

آمریکا و رژیم صهیونیستی در طول جنگ تحمیلی 12 روزه و همچنین جنگ رمضان، تاسیسات صلح آمیز هسته ای ایران را بمباران کردند. بمباران تاسیسات اتمی یک کشور عضو ان‌پی‌تی نشان داد که نهادهای بین المللی مثل آژانس بین المللی انرژ ی اتمی جایگاه و ابزارهای لازم یا اراده کافی برای حمایت از کشورهای عضو را ندارند.

