به گزارش خبرگزاری مهر، گنادی گاتیلوف، نماینده دائم روسیه در مقر سازمان ملل متحد در ژنو به ریانووستی گفت: تجاوز غیرقانونی آمریکا و اسرائیل به خاک ایران، از جمله حملات به تأسیسات هستهای ایران، ضربهای جدی به پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای(انپیتی) وارد کرد.
وی افزود: برنامههای پاریس و لندن برای انتقال تجهیزات هستهای به کییف، تأثیر بسیار منفی بر یکپارچگی و تداوم پیمان انپیتی دارد.
این مقام روس هشدار داد: طرح پاریس برای گسترش توان هستهای اروپا، خطر درگیری هستهای در مقیاس جهانی را افزایش میدهد.
آمریکا و رژیم صهیونیستی در طول جنگ تحمیلی 12 روزه و همچنین جنگ رمضان، تاسیسات صلح آمیز هسته ای ایران را بمباران کردند. بمباران تاسیسات اتمی یک کشور عضو انپیتی نشان داد که نهادهای بین المللی مثل آژانس بین المللی انرژ ی اتمی جایگاه و ابزارهای لازم یا اراده کافی برای حمایت از کشورهای عضو را ندارند.
