به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه‌های جداگانه با بلومبرگ و رویترز ادعاهای جدیدی درباره مفاد توافق ادعایی با ایران مطرح کرد.

وی ادعا کرد: ایران پذیرفته است برنامه هسته‌ای خود را به‌طور نامحدود متوقف کند. ایران هیچ یک از دارایی‌های بلوکه‌شده خود را از آمریکا دریافت نخواهد کرد.

ترامپ مدعی شد: توافق برای پایان جنگ با ایران تا حد زیادی نهایی شده و مذاکرات برای یک توافق پایدار، شاید آخر هفته برگزار شود.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه ادعا کرد: ما اورانیوم غنی شده ایران را استخراج و به آمریکا منتقل میکنیم!

گزافه گویی های رئیس جمهور آمریکا در حالی است که پیشتر یک منبع ایرانی در گفتگو با «العربی الجدید» اعلام کرده بود که مذاکرات با واشنگتن به دلیل مطالبات غیرمعقول آمریکایی ها دورنمای روشنی ندارد.

وی افزود: مطالبات واشنگتن در مذاکرات همچنان غیرمنطقی و غیر معقول است. ادعای رئیس جمهوری آمریکا درباره گرفتن اورانیوم غنی شده ایران بی اساس است. مذاکرات درباره مسائل اختلافی با آمریکا همچنان در جریان است اما به دلیل مطالبات زیاده خواهانه واشنگتن هیچ دورنمای واضحی ندارد.