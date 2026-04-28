اذعان وزیر امور خارجه آمریکا به از بین نرفتن توان موشکی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: ایران علیرغم درگیری مداوم با آمریکا، همچنان نیمی از زرادخانه موشکی پیش از جنگ خود را در اختیار دارد.

در حالی که در ابتدای جنگ، آمریکا خود را در موضعی می دید که می تواند جمهوری اسلامی را در کمتر از سه روز ساقط کند روبیو ضعف راهبردی واشنگتن در مقابل تهران را بر ملا کرد و از جامعه بین الملل خواست به این کشور برای خارج کردن تنگه هرمز از کنترل ایران کمک کنند.

این مقام آمریکایی به شکسته نشدن اراده جمهوری اسلامی در حفظ حقوق هسته ای و دیگر حقوق ملی ایرانیان نیز اشاره کرد و این موضوع را ناشی از ایدئولوژی حاکم بر نظام ایران ارزیابی کرد.

اظهارات روبیو درباره توان موشکی ایران در حالی است که پیش از شروع جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی، مقامات ارشد دفاعی کشورمان اعلام کردند که موشک و تسلیحات کافی برای حداقل ۶ ماه جنگ تمام عیار را در اختیار دارند.

برخلاف ادعاهای مقامات آمریکا، تاسیسات زیرزمینی تولید موشک و دیگر تسلیحات ایران در طول جنگ آسیب جدی ندیده اند و کماکان به تولید ادامه می دهند و بخش عمده تسلیحات استفاده شده تاکنون جایگزین شده است.