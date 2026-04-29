۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

زاخارووا: آماده کمک به حل بحران ناشی از جنگ علیه ایران هستیم

سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که این کشور آماده کمک به حل بحران ناشی از جنگ علیه ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو آماده کمک به حل و فصل وضعیت بحرانی بین‌المللی پیرامون ایران است.

وی افزود: روسیه برای حل و فصل بحران اوکراین به گفتگوی سیاسی با آمریکا ادامه می دهد اما انتظارات زیادی از این مذاکرات ندارد.

این مقام روس خاطرنشان کرد: انگلیس و کشورهای اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را می‌کنند تا مانع از حل و فصل فوری مناقشه اوکراین شوند.

زاخارووا گفت: ارتش روسیه ابتکار عمل راهبردی را در دست دارد و در منطقه عملیات ویژه نظامی پیشروی می‌کند.

وی افزود: مسکو قصد دارد همکاری نظامی-فنی خود را با هند گسترش دهد و آماده توسعه مشترک و تولید تسلیحات مدرن و نوسازی انواع تجهیزات نظامی است.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: مسکو اطمینان دارد دهلی نو روابط خود با سایر کشورها از جمله آمریکا را با توجه به مشارکت ویژه و ممتاز راهبردی خود با روسیه تنظیم می‌کند و پیش می‌برد.

کد مطلب 6814965

    • محمد رضا حشمت خواه IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      0 0
      پاسخ
      با تشکر از کمک های روسیه!

    پربازدیدها

    پربحث‌ها