به گزارش خبرگزاری مهر، انتقادات جهانی از ناکارآمدی مذاکره کنندگان آمریکا رو به گسترش است و حتی اشتغال و سابقه برخی از این افراد در معاملات املاک یا نسبت فامیلی آنها با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا زمینه استهزاء و تمسخر این تیم در رسانه های غربی را فراهم کرده است.

در این میان، اندیشکده های آمریکایی که مهمترین نقش را در ارائه مشاوره به دولت های مختلف این کشور درباره تصمیمات مهم داخلی و جهانی داشته اند نیز بی کفایتی مذاکره کنندگان را از دلایل شکست مذاکرات با تهران اعلام کردند.

اندیشکده آمریکایی «مرکز استیمسون» درباره وضعیت تیم مذاکرات آمریکا نوشت: تنش های مکرر ناشی از رویکرد غیرحرفه ای تیم آمریکا، اعتماد ایران را از بین برد.

اندیشکده آمریکایی بنیاد کارنگی نیز خاطرنشان کرد: تیم آمریکایی با معضل «فقدان مزمن تخصص دیپلماتیک» مواجه است.

روزنامه انگلیسی تایمز نیز نوشت: تیم مذاکراتی بی تجربه و بی تخصص ترامپ، تنش با ایران را تشدید می کند.

انتقاد از بی کفایتی مذاکره کنندگان آمریکا به اندیشکده های آمریکایی محدود نمی شود و فدریکا موگرینی مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد این اتحادیه در دوره تصویب توافق هسته‌ای(برجام) نیز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی ان ان گفت: ایران این امتیاز را دارد که مذاکره کنندگانش از دانش فنی و سیاسی لازم برای مذاکره برخوردار هستند اما آمریکا چنین مزیتی را ندارد و مذاکره کنندگانش دانش فنی و سیاسی لازم را ندارند.

وی با طعنه به برخی اعضای تیم مذاکره کننده آمریکا که قبلا سابقه حضور در معاملات املاک را دارند، گفت: مذاکرات هسته ای پیچیدگی های خاص خود را دارد و با معامله املاک تفاوت دارد.