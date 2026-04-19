به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: واشنگتن و تل آویو جنگ خود علیه ایران را با این استدلال آغاز کردند که اگر ایران روزی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، از یک بازدارندگی نهایی در برابر حملات آینده برخوردار خواهد شد اما اکنون مشخص شده که ایران از نوعی بازدارندگی در جغرافیای خود برخوردار است.

این رسانه آمریکایی افزود: تصمیم ایران برای به‌کارگیری نفوذ خود بر عبور و مرور کشتی‌ها درتنگه هرمز که حدود ۲۰ درصد از نفت جهان از آن عبور می‌کند، موجب وارد آمدن فشار به اقتصاد جهانی و افزایش قیمت بنزین، کودهای شیمیایی و سایر کالاهای اساسی شده است.

نیویورک تایمز تصریح کرد: بسته شدن تنگه هرمز توسط ایرانریال برنامه‌ریزی نظامی در واشنگتن و تل آویو را برهم زده است. جنگ آمریکا و اسرائیل به ساختار رهبری ایران، ناوهای بزرگ دریایی و تأسیسات تولید موشک آن آسیب زده است، اما تأثیر چندانی بر توانایی ایران برای کنترل این تنگه نداشته است.

این رسانه انگلیسی زبان نوشت: حتی با وجود محدودیت‌های احتمالی بر برنامه هسته‌ای ایران، این کشور می‌تواند از این تنگه برای فشار بر رقبای خود بهره ببرد.