تنگه هرمز؛ سنگر امروز مسلمانان در سایه عبرت از احد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر بختیاری، معاون و رئیس دفتر ریاست دیوان عالی کشور طی یادداشتی با یادآوری غزوه احد و تشریح مشابهت‌های آن با جنگ رمضان، بر عبرت گرفتن از آن واقعه تاکید کرد و نکاتی را پیرامون اجرای فرمان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی متذکر شد.

متن این یادداشت به شرح ذیل است:

همگان از جریان غزوه احد که در سال سوم هجرت در شبه جزیره عربستان و در دامنه کوه احد و با حضور شخص شخیص پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمدبن‌عبدالله (ص) واقع گردید مطلع هستند.

جنگی که در ابتدا با پیروزی سپاه اسلام همراه بود ولی نهایتاً به سمتی پیش رفت که مسلمانان شکست سختی را متحمل شدند و بر پیغمبر اسلام و امیر مؤمنان صدماتی وارد شد و هفتاد نفر از سپاهیان اسلام از جمله حمزه سیدالشهداء به شهادت رسیدند.

از دلایل وقوع این جنگ بسته شدن مسیر تجاری قریش از سوی مسلمانان و دلیل اصلی شکست مسلمانان ترک تنگه به طمع کسب غنائم از سوی گروهی که حفاظت از آنجا به آنان سپرده شده بود، ذکر شده است.

یادآوری آن واقعه از این جهت ضرورت دارد که در موارد مشابه و از جمله توفیق حاصل شده در جنگ رمضان که به قطع شریان اقتصادی دشمنان در تنگه هرمز توسط سپاه اسلام انجامیده و مشابهت زیادی با آن حادثه دارد، فراموش نشود و با عبرت از جنگ احد و در اجرای فرمان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی،مردم عزیز مبعوث، خیابان را رها نکنند.

احزاب و گروه‌های جامعه، وحدت و انسجام را حفظ نمایند و اعمال مخدوش کننده وحدت انجام ندهند.

مسئولین و کارگزاران نظام، خدمت بی‌منت به مردم را سرلوحه امور خود قرار دهند.

تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمت، با مدیریت جهادی، در تقویت سنگر اقتصادی از هیچ کوششی دریغ نکنند.

رزمندگان جبهه دیپلماسی، مطالبات مردم را با قدرت پیگیری کنند.

و نهایتاً محافظان تنگه هرمز به هیچ وجه تنگه را رها نکنند.