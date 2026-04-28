۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

هشدار سازمان بازرسی به سازمان هواپیمایی درباره بازگشت وجوه بلیت‌ها

سازمان بازرسی کل کشور به سازمان هواپیمایی کشوری هشدار داد که وجوه بلیت‌های لغو شده در ایام جنگ رمضان به مسافران بازگردانده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضاییه اعلام کرد: در پی دریافت شکایات مردمی مبنی بر عدم استرداد کامل وجه بلیت پروازهای لغو شده در ایام جنگ رمضان، سازمان بازرسی در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، خواستار استرداد کلیه وجوه بلیت‌های خریداری شده به مسافران و ارائه گزارش کامل شد.

اشکان میرمحمدی، سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به لغو پروازهای داخلی و خارجی ناشی از شرایط اخیر کشور، تأکیدکرد: به واسطه عدم همکاری برخی ایرلاین‌ها و دفاتر خدمات مسافرت هوایی و با وجود صراحت قانون و بخشنامه‌های صادره، مبادی مذکور از عودت کامل وجه بلیت به مسافران خودداری کرده‌اند که این امر منجر به نارضایتی و تضییع حقوق استفاده‌کنندگان از خدمات هوایی شده است.

وی گفت: در این راستا بازرس کل امور راه و شهرسازی سازمان بازرسی طی نامه‌ای به معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشور هشدار لازم به منظور رسیدگی سریع و اعاده وجوه پرداختی مسافرانی که جبراً از خدمات هوایی در شرایط جنگ تحمیلی استفاده نکرده‌اند را ابلاغ کرد.

میرمحمدی اظهار داشت: حسب تأکید صورت گرفته در مکاتبه این سازمان و با استناد به وظایف قانونی سازمان هواپیمایی در حمایت از حقوق مسافران؛ اتخاذ تمهیدات لازم برای استرداد کلیه وجوه، بعلاوه گزارش جامعی شامل تعداد بلیت‌های پروازهای لغو شده و میزان وجوه مسترد شده به تفکیک شرکت‌ها، به همراه دلایل عدم استرداد برخی وجوه تاکنون، از سازمان هواپیمایی کشوری مورد مطالبه قرار گرفته تا در صورت عدم همکاری به موقع از ناحیه مبادی مربوطه اقدام قانونی معمول شود.

