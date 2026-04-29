۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

کنفرانس «تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران» برگزار می شود

کنفرانس برخط «تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ سناریوهای پیش‌رو» به ابتکار مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به ابتکار مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، کنفرانس برخط «تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ سناریوهای پیش‌رو» روز ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۳ با حضور جمعی از اندیشمندان، تحلیلگران و کارشناسان برجسته برگزار می‌شود.

این کنفرانس به بررسی ابعاد تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، سناریوهای پیش‌رو و پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی آن خواهد پرداخت و بستری برای گفت‌وگوی تخصصی پیرامون تحولات راهبردی روز فراهم می‌آورد.

این نشست همچنین به‌صورت زنده و مستقیم از طریق تمامی شبکه‌های اجتماعی مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی در دسترس علاقه‌مندان خواهد بود.

این رویداد، فرصتی مغتنم برای شنیدن دیدگاه‌های تحلیلی و بررسی چشم‌اندازهای پیش‌رو در یکی از مهم‌ترین موضوعات روز روابط بین‌الملل است.

نفیسه عبدالهی

