جراحی پیچیده اصلاح نقص مادرزادی قلب با موفقیت در کاشان انجام شد

حامد پهلوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین عمل جراحی قلب باز جهت اصلاح نقص مادرزادی «اتصال ناقص و غیرطبیعی وریدهای ریوی» (PAPVC) شهرستان کاشان انجام شد.

وی ابراز کرد: این عمل جراحی حساس بر روی یک بیمار ۵۲ ساله انجام شد که با علائم بالینی شامل ضعف، خستگی زودرس و تنگی نفس به این مرکز درمانی مراجعه کرده بود.

رئیس بیمارستان شهید بهشتی کاشان افزود: پس از انجام بررسی‌های دقیق و تشخیصی توسط متخصصان قلب، مشخص شد که بیمار علاوه بر نقص دیواره بین دهلیزی (ASD)، دچار عارضه نادر PAPVC و نارسایی دریچه تریکاسپید است که منجر به بزرگ‌شدگی هر دو حفره قلب وی شده بود.

وی تصریح کرد: این بیمار در تاریخ سوم اردیبهشت‌ماه توسط دکتر رحمانیان فوق‌تخصص جراحی قلب باز، تحت عمل جراحی قرار گرفت که طی آن، علاوه بر اصلاح اتصال غیرطبیعی وریدهای ریوی، نقص دیواره بین دهلیزی ترمیم و دریچه تریکاسپید قلب نیز با موفقیت اصلاح شد.

پهلوانی با ابراز رضایت از نتایج این جراحی خاطرنشان کرد: خوشبختانه بیمار پس از پایان عملیات جراحی با حال عمومی مساعد از دستگاه تنفس مصنوعی جدا شده است و در حال حاضر تحت مراقبت‌های ویژه در بخش ICUOH قرار دارد.

وی ضمن قدردانی از تشخیص دقیق متخصصان قلب و عروق و تلاش شبانه‌روزی تیم جراحی، پرسنل اتاق عمل قلب و کادر پرستاری بخش مراقبت‌های ویژه قلب باز، این موفقیت را نشانی از توانمندی بالای علمی و تجهیزاتی تیم پزشکی کاشان دانست.

به گزارش مهر «اتصال ناقص وریدهای ریوی» یک نقص مادرزادی است که در آن برخی از وریدهای ریوی به‌جای اتصال به دهلیز چپ، به دهلیز راست یا سایر عروق متصل می‌شوند؛ انجام موفقیت‌آمیز این جراحی در کاشان، گام مهمی در بومی‌سازی درمان‌های پیچیده قلبی و کاهش ارجاع بیماران به پایتخت محسوب می‌شود.