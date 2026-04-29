به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی روز چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۴۰۵، در نشست تخصصی کیهان فرهنگ در مه آلودگی جنگ؛ صیانت از میراث تمدنی در برابر تهاجم و بازخوانی مسئولیت‌های بین المللی که در کاخ گلستان برگزار شد، اظهار داشت: مکان رویدادهایی که مورد حمله قرار گرفته به سرعت در حال ثبت است.

وی افزود: باید با روایتگری جنایت های صورت گرفته توسط قدرت های اتمی دنیا که چهار هزار نفر را به شهادت رساندند. ابعاد این جنایت را به دنیا نشان دهیم.

دارابی تاکید کرد: برگزاری برنامه های معاونت میراث فرهنگی در سطح ملی و جهانی بدون روایتگری جنگ ممنوع است. در برنامه های روز جهانی میراث و موزه ها باید به موضع جنگ پرداخته شود. باید روایت درستی انجام دهیم. ما وظیفه حفاظت، مرمت و روایتگری را داریم.

وی با بیان اینکه مسئله میراث فرهنگی و تمدنی نیازمند کار جمعی است. از همه قدردانی می کنم زحمات شما در تاریخ ماندگار خواهد شد. برنامه جامعی تهیه شده با زمانبندی مشخص سهم ایکوم، ایکوموس و وزارت خارجه تعریف شده است.

معاون میراث فرهنگی تاکید کرد: همه متولیان گزارش اقدامات صورت گرفته به دور از کلی گویی را تهیه و سهم هر دستگاه مشخص شود. این جلسه مقدم جلسه ای است که با حضور وزرای ذی ربط و محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور برگزار می شود.

دارابی در خصوص برگزاری نمایشگاه با موضوع آسیب و خسارت به میراث فرهنگی و تاریخی ایران در یونسکو نیز گفت: مدیرکل پایگاه هاب ملی و جهانی امورات مرتبط با برگزاری نمایشگاه را پیگیری و مقدمات آن را فراهم می کند.

علیرضا ایزدی مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در این نشست از ثبت مدرسه میناب و تجمعات خودجوش مردم برای دفاع از میهن در لاهه خبر داد.