خبرگزاری مهر،گروه استانها:استان گلستان در راستای تقویت صنعت گردشگری و افزایش ماندگاری مسافران، گامی نو در توسعه اقامتگاههای بومگردی برداشته است، بر این اساس، تلاش میشود تا با ایجاد شبکهای منسجم میان اقامتگاههای بومگردی در سراسر استان، از شرق تا غرب و مرکز، این اقامتگاهها به موتور محرک جذب گردشگر تبدیل شوند. این همافزایی نه تنها به گردشگران اجازه میدهد تا با گستره وسیعتری از جاذبههای استان آشنا شوند، بلکه با معرفی جاذبههای هر منطقه به گردشگرانی که از مناطق دیگر استان بازدید میکنند، ماندگاری آنها را افزایش میدهد.
در همین رابطه معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی, گردشگری و صنایع دستی گلستان با اشاره به روند رو به رشد درخواستها برای راهاندازی اقامتگاههای بومگردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمرکز اصلی این استان در حال حاضر بر «کیفیسازی» خدمات و استانداردسازی این واحدهاست.
یاسر قندهاری با اشاره به وضعیت درخواستها و صدور مجوز برای اقامتگاههای بومگردی استان گفت: درخواستها برای راهاندازی اقامتگاههای بومگردی، چه به صورت ایجاد بنای جدید و چه تبدیل بناهای موجود، همچنان در استان گلستان دریافت میشود، با این حال، رویکرد ما در حال حاضر از تمرکز صرف بر کمیت، به سمت ارتقای کیفیت خدمات و اطمینان از ایمنی و استانداردهای لازم برای این واحدها تغییر کرده است.
وی با توضیح تفاوت میان اقامتگاههای تبدیلی و ایجادی، اظهار کرد: در مورد اقامتگاههای تبدیلی که از بناهای قدیمی و موجود در روستاها ایجاد میشوند، محدودیتها و ضوابط کمتری وجود دارد، چرا که هدف اصلی، حفظ و نمایش زندگی سنتی و فرهنگ روستایی در همان بناهای کهن است، اما برای ایجاد بناهای جدید، لازم است متقاضیان تمامی ضوابط و مقررات را رعایت کنند تا بتوانند پس از ساخت، مجوز بهرهبرداری را دریافت کرده و خدمات باکیفیتی ارائه دهند.
معاون گردشگری گلستان در خصوص روند صدور مجوزها گفت: در سالهای گذشته، حجم درخواستها و صدور پروانه بهرهبرداری بیشتر بود، اما طی یکی دو سال اخیر، با توجه به آسیبشناسیهای انجام شده و نیاز به ارتقای استانداردها، گواهی کیفیت برای اقامتگاههای بومگردی الزامی شده است این استانداردها شامل موارد ایمنی، بهداشتی و کیفیت ارائه خدمات است.
قندهاری افزود: اقامتگاههایی که نتوانند خود را با این ضوابط جدید وفق دهند و استانداردهای لازم را رعایت کنند، از گردونه خارج میشوند، این موضوع باعث شده تا تعداد واحدهایی که موفق به دریافت پروانه بهرهبرداری میشوند، نسبت به گذشته کاهش یابد، اما این روند به نفع ارتقای کلی صنعت گردشگری استان و رضایت گردشگران خواهد بود.
این مقام مسئول، هدف اصلی از این رویکرد را کیفیسازی عنوان کرد و افزود: برای ما مهم است مکانی که گردشگر برای اقامت انتخاب میکند، از لحاظ ایمنی، امنیت و کیفیت خدمات در سطح بالایی قرار داشته باشد، ارائه فرصتهای زمانی برای تطبیق اقامتگاهها با استانداردها وجود دارد، اما در نهایت، کیفیت حرف اول را خواهد زد.
قندهاری در پاسخ به پرسشی در مورد روستاهای شاخص بومگردی و ارزیابی آینده این صنعت در استان گفت: تمام روستاهای استان گلستان پتانسیل تبدیل شدن به مقاصد بومگردی را دارند، چرا که تنوع قومیتی، فرهنگی و طبیعی در استان ما بسیار بالاست، از مناطق ترکمننشین در شمال گرفته تا اقوام بلوچ و سیستانی در شرق و اقوام گیلکزبان در غرب، هر کدام سبک زندگی، پوشش، غذا و موسیقی خاص خود را دارند که میتواند جاذبه گردشگری باشد.
وی به استقبال گردشگران از مناطق جنوبی استان به دلیل طبیعت و جنگلهای بکر اشاره کرد و افزود: نوار جنوبی استان به دلیل طبیعت و جنگلهایش، بیشتر مورد استقبال قرار میگیرد، اما در مجموع، تمام نقاط استان ظرفیتهای بالقوهای برای توسعه بومگردی چه بر اساس جاذبههای طبیعی، آثار تاریخی، مناطق کوهستانی یا نزدیکی به سواحل را دارند.
معاون گردشگری گلستان در ارزیابی وضعیت آینده بومگردی استان ابراز امیدواری کرد و افزود: وضعیت بومگردی در حال حاضر مطلوب است و استقبال از این واحدها، حتی در مقایسه با سایر تأسیسات اقامتی، بیشتر است، جذابیت معماری سنتی، سبک زندگی روستایی و آموزشهای مستمر به فعالان این حوزه، به ارتقای جایگاه بومگردی در استان کمک کرده است.
قندهاری از برگزاری کارگاههای آموزشی توانمندسازی برای اقامتگاههای بومگردی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: ما در حال برنامهریزی برای برگزاری یک کارگاه آموزشی تخصصی برای فعالان حوزه بومگردی هستیم تا سطح دانش و مهارتهای آنها را افزایش دهیم، این اقدامات، در کنار بازدیدهای نظارتی، گامی مهم در جهت تضمین کیفیت و پایداری صنعت بومگردی در استان گلستان خواهد بود.
وی ادامه داد: با وجود ظرفیتهای فراوان، اقامتگاههای بومگردی استان، همچون سایر تأسیسات گردشگری، در برابر بحرانهای پیشبینی نشده مانند جنگ و یا شرایط اضطراری مشابه دوران کرونا، آسیبپذیری بالایی از خود نشان میدهند، این آسیبپذیری به ویژه در ایام پیک سفر، میتواند آسیب های جبرانناپذیری به این صنعت وارد کند.
معاون گردشگری گلستان خاطرنشان کرد: در همین راستا، مسئولان استان ضمن پیگیری از وزارتخانه و دولت، بر لزوم ارائه حمایتهای مالی و مشوقهای مؤثر برای این تأسیسات تأکید دارند، این حمایتها میتواند شامل تسهیلات بانکی، معافیتهای مالیاتی و بیمهای، و در نظر گرفتن امتیازات ویژه در شرایط بحرانی باشد تا زیان وارده به حداقل ممکن کاهش یابد.
قندهاری ادامه داد: بسیاری از اقامتگاههای بومگردی در بحران اخیر، با ارائه خدمات و تخفیفات ویژه به هموطنان آسیبدیده، نقش حمایتی ارزشمندی را ایفا کردند و انتظار میرود این خدمات متقابل، در قالب مشوقها و حمایتهای دولتی، مورد توجه قرار گیرد.
