سرهنگ احسان بدیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی شکایات مردمی و انجام اقدامات اطلاعاتی، مأموران کلانتری ۱۲ با اشراف اطلاعاتی موفق شدند دو سارق را در لحظه سرقت سیمهای برق از اماکن خصوصی غافلگیر و دستگیر کنند.
وی توضیح داد: سارقان عمدتاً به منازل نیمهساخت و کارگاههای خصوصی مراجعه میکردند و با بریدن سیمها، موجب قطعی برق و خسارت به تأسیسات برقی شهروندان میشدند.
فرمانده انتظامی شاهینشهر و میمه افزود: متهمان در بازجویی اولیه به ۹ فقره سرقت سیمبرق از اماکن خصوصی و ساختمانهای در حال ساخت اعتراف کردند و انگیزه آنان کسب درآمد از فروش سیمهای مسروقه بوده است.
سرهنگ بدیعیان با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای متهمان گفت: هر دو سارق پس از تکمیل تحقیقات اولیه، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
وی از شهروندان خواست هرگونه تردد یا رفتار مشکوک در اطراف منازل نیمهساخت و اماکن خصوصی را سریعاً از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند تا از وقوع سرقتهای مشابه جلوگیری شود.
نظر شما