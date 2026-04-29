  1. استانها
  2. زنجان
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

 طرح جامع ارزیابی مراکز ذخیره‌سازی گندم در استان زنجان اجرا می شود

زنجان- سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان از آغاز اجرای طرح جامع ارزیابی مراکز ذخیره‌سازی گندم با هدف تضمین کیفیت و شفافیت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عیوضی با اشاره به اهداف کلان شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران در خصوصی تدوین و ابلاغ چک‌لیست جامع و معیارهای دقیق برای ارزیابی و خرید خدمات از مراکز ذخیره‌سازی گندم، گفت: استان زنجان نیز طبق این دستورالعمل، در راستای شفافیت‌بخشی در فرآیندهای اجرایی از خرید تا نگهداری و جلوگیری از هرگونه شائبه احتمالی و با هدف اصلی تضمین و حفظ کیفیت محصولات استراتژیک ذخیره شده در انبارهای خصوصی و دولتی نسبت به تدوین و ابلاغ چک‌لیست جامع و معیارهای دقیق برای ارزیابی و خرید خدمات از مراکز ذخیره‌سازی گندم اقدام کرده است.

وی تصریح کرد: طرح مذکور شامل بیش از ۶۰ مرکز خرید گندم، سیلو و کارخانه در سراسر استان زنجان می‌شود، چارچوبی استاندارد و شفاف را برای انتخاب و همکاری با مراکز ذخیره‌سازی ارائه می‌دهد.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: معیارهای تدوین‌شده ابلاغی، جنبه‌های حیاتی فنی، بهداشتی، ایمنی، مدیریتی و کنترلی را پوشش داده و بر انطباق مراکز با بالاترین استانداردهای ملی و بین‌المللی ذخیره‌سازی تأکید دارند.

عیوضی اضافه کرد: چک لیست موجود، ابزار قدرتمندی برای حصول اطمینان از کیفیت بالای ذخیره‌سازی گندم با رعایت استانداردها محسوب می‌شود که هدف نهایی آن حفظ حقوق کشاورزان و بیت‌المال است.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: این چک‌لیست جامع، معیارهای دقیقی را در خصوص مشخصات فنی مراکز، کیفیت تجهیزات دریافت، نگهداری و تخلیه، سیستم‌های تهویه و کنترل دما و رطوبت، فرآیندهای کنترل کیفیت ورودی و خروجی، مدیریت موجودی، رعایت اصول بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و همچنین شفافیت در سیستم‌های گزارش‌دهی و مالی تعریف کرده است که در نهایت منتج به تضمین امنیت غذایی خواهد شد.

وی اضافه کرد: اجرای این طرح گامی مؤثر در جهت ارتقای سطح کیفی خدمات ذخیره‌سازی در استان زنجان و اعتلای نظام توزیع و نگهداری محصولات اساسی کشور محسوب می‌شود و انتظار می‌رود با اجرای دقیق آن، اعتماد عمومی نسبت به فرآیندهای دولتی در حوزه ذخیره‌سازی گندم بیش از پیش تقویت شود.

کد مطلب 6815104

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها