به گزارش خبرگزاری مهر، علی عیوضی با اشاره به اهداف کلان شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران در خصوصی تدوین و ابلاغ چک‌لیست جامع و معیارهای دقیق برای ارزیابی و خرید خدمات از مراکز ذخیره‌سازی گندم، گفت: استان زنجان نیز طبق این دستورالعمل، در راستای شفافیت‌بخشی در فرآیندهای اجرایی از خرید تا نگهداری و جلوگیری از هرگونه شائبه احتمالی و با هدف اصلی تضمین و حفظ کیفیت محصولات استراتژیک ذخیره شده در انبارهای خصوصی و دولتی نسبت به تدوین و ابلاغ چک‌لیست جامع و معیارهای دقیق برای ارزیابی و خرید خدمات از مراکز ذخیره‌سازی گندم اقدام کرده است.

وی تصریح کرد: طرح مذکور شامل بیش از ۶۰ مرکز خرید گندم، سیلو و کارخانه در سراسر استان زنجان می‌شود، چارچوبی استاندارد و شفاف را برای انتخاب و همکاری با مراکز ذخیره‌سازی ارائه می‌دهد.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: معیارهای تدوین‌شده ابلاغی، جنبه‌های حیاتی فنی، بهداشتی، ایمنی، مدیریتی و کنترلی را پوشش داده و بر انطباق مراکز با بالاترین استانداردهای ملی و بین‌المللی ذخیره‌سازی تأکید دارند.

عیوضی اضافه کرد: چک لیست موجود، ابزار قدرتمندی برای حصول اطمینان از کیفیت بالای ذخیره‌سازی گندم با رعایت استانداردها محسوب می‌شود که هدف نهایی آن حفظ حقوق کشاورزان و بیت‌المال است.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: این چک‌لیست جامع، معیارهای دقیقی را در خصوص مشخصات فنی مراکز، کیفیت تجهیزات دریافت، نگهداری و تخلیه، سیستم‌های تهویه و کنترل دما و رطوبت، فرآیندهای کنترل کیفیت ورودی و خروجی، مدیریت موجودی، رعایت اصول بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و همچنین شفافیت در سیستم‌های گزارش‌دهی و مالی تعریف کرده است که در نهایت منتج به تضمین امنیت غذایی خواهد شد.

وی اضافه کرد: اجرای این طرح گامی مؤثر در جهت ارتقای سطح کیفی خدمات ذخیره‌سازی در استان زنجان و اعتلای نظام توزیع و نگهداری محصولات اساسی کشور محسوب می‌شود و انتظار می‌رود با اجرای دقیق آن، اعتماد عمومی نسبت به فرآیندهای دولتی در حوزه ذخیره‌سازی گندم بیش از پیش تقویت شود.