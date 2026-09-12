به گزارش خبرگزاری مهر، افزایش قیمت سوخت در فرانسه بار دیگر نارضایتیهای اجتماعی را تشدید کرده و همزمان با افزایش فشار هزینههای زندگی، نشانههایی از تلاش برای احیای جنبش جلیقهزردها دیده میشود.
روزنامه فرانسوی «لو فیگارو» در گزارش امروز خود نوشته است قیمت سوخت در فرانسه، به استثنای یک وقفه کوتاه در ماههای ژوئن و ژوئیه، حدود شش ماه است بالاتر از ۲ یورو در هر لیتر قرار دارد. این وضعیت فشار قابل توجهی بر خانوارها، بهویژه افرادی که برای رفتوآمد روزانه به خودرو وابستهاند، وارد کرده است.
این روزنامه با اشاره به افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، از احتمال شکلگیری موج جدیدی شبیه جنبش جلیقهزردها خبر داده است؛ جنبشی که در سال ۲۰۱۸ در اعتراض به افزایش مالیات سوخت آغاز شد و به یکی از بزرگترین اعتراضات اجتماعی فرانسه در سالهای اخیر تبدیل شد.
رسانه فرانسوی «لا دپش» نیز گزارش داده است که در شبکههای اجتماعی فراخوانهایی برای احیای جنبش جلیقهزردها در واکنش به افزایش قیمت سوخت در حال انتشار است. بر اساس این گزارش، یکی از فراخوانهای اصلی برای ۱۷ اکتبر مطرح شده و هدف آن تبدیل اعتراضهای مجازی به یک حرکت اعتراضی گستردهتر است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که دولت فرانسه همزمان با افزایش هزینه انرژی با فشار اقتصادی و سیاسی مواجه است. «لو فیگارو» در شماره امروز خود از فشار فزاینده بر دولت به دلیل افزایش قیمت سوخت و نگرانی درباره پیامدهای اقتصادی آن نوشته است.
جنبش جلیقهزردها از نوامبر ۲۰۱۸ و در واکنش به افزایش مالیات بر سوخت شکل گرفت و برای هفتهها با تجمع، مسدود کردن جادهها و حضور در میدانها و میادین شهری ادامه یافت.
روزنامه «لوموند» نیز در پرونده اختصاصی خود درباره این جنبش، آن را حرکتی میداند که از افزایش مالیات سوخت آغاز شد و به اعتراضات هفتگی و مسدود کردن محورهای جادهای در سراسر فرانسه انجامید.
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