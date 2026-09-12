پروازهای ایران به نجف و بغداد طبق برنامه برقرار است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ضمن تأیید پایداری عملیات پروازی به عراق، گفت: تمامی پروازهای ایران به مقاصد نجف و بغداد مطابق با زمانبندی دقیق شرکتهای هواپیمایی در حال انجام است.
وی افزود: مسافران میتوانند طبق برنامه اعلامشده توسط شرکتهای هواپیمایی، سفر خود را به نجف و بغداد با اطمینان کامل انجام دهند.
شیرودی با اشاره به پایش دقیق و مستمر شرایط عملیاتی در منطقه، ادامه داد: وضعیت پروازها بهطور لحظهای زیر نظر متخصصان سازمان هواپیمایی قرار دارد تا در صورت هرگونه تغییر، اطلاعرسانی رسمی و بهموقع صورت گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: مسافران برای دریافت اطلاعات دقیق و بهروز از وضعیت پرواز خود، با شرکت هواپیمایی مربوطه در ارتباط باشند و اطلاعیههای رسمی این سازمان را دنبال کنند.
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