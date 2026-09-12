به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاعرسانی و ارتباطات چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، ۲۵ اثر راهیافته به بخش پویانمایی مسابقه ملی چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به انتخاب رامک امین کاظمی، عباس جلالی یکتا و بهروز غریبپور بدون اولویت معرفی شدند.
اسامی آثار به شرح زیر است:
۱ـ خاطرات لاک پشت سفید / اکبر ترابپور / همدان
۲ـ راهی که آمدهایم / نرگس فضلی / ایلام
۳ـ آخرین گوزن / مهدی برقزدگان / همدان
۴ـ روز اول / حسین معین، مهرآگین باغی و مبینا بسحاق / تهران
۵ـ مموری / سپهر خوشنظر / تهران
۶ـ بدوی / هیبت احمدی و محمد موسویپارسا / کرج
۷ـ تار / فریبا فرزانفر و کاوه سیستانی / شیراز
۸ـ پدر و پسر / شهرام خوارزمی / تهران
۹ـ مثل دوست، مثل گوزن / مالک اقبالی / تهران
۱۰ـ اشک / محمد امین امینالرعایا / تهران
۱۱ـ گلهای لب چنگکی / مینا سهیلی / تهران
۱۲ـ ماه یا ماهی / مهدیه سادات احمدی سلیمانی و حسن مهدویپور / تهران
۱۳ـ موج / فتانه گروسی / قزوین
۱۴ـ اعلان / محمد زارع و رعنا واعظی / تبریز
۱۵ـ قارچ سمی / امین لطفی / همدان
۱۶ـ اسپینتر / زهرا خورشیدی / ساری
۱۷ـ محیا / امیر فیضی / تهران
۱۸ـ پیله / فاطمه زاهدیان / تهران
۱۹ـ قطار در اتاق / رضا ارجنگی / تهران
۲۰ـ مادربزرگم لیلی / فاطمه حقیقی / تهران
۲۱ـ منفی یک / مسعود صفری / تهران
۲۲ـ بنفش / یکتا بیگی / تهران
۲۳ـ درگذرگاه تاریخ / مریم خویینی / قزوین
۲۴ـ وقتی چهار ساله شدم / پیمان دهقانی / شیراز
۲۵ـ گیسوان دریا / کمال احمدپوری / بوکان
چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.
نظر شما