به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، ۲۵ اثر راه‌یافته به بخش پویانمایی مسابقه ملی چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌ کوتاه تهران به انتخاب رامک امین کاظمی، عباس جلالی یکتا و بهروز غریب‌پور بدون اولویت معرفی شدند.

اسامی آثار به شرح زیر است:

۱ـ خاطرات لاک پشت سفید / اکبر تراب‌پور / همدان

۲ـ راهی که آمده‌ایم / نرگس فضلی / ایلام

۳ـ آخرین گوزن / مهدی برق‌زدگان / همدان

۴ـ روز اول / حسین معین، مهرآگین باغی و مبینا بسحاق / تهران

۵ـ مموری / سپهر خوش‌نظر / تهران

۶ـ بدوی / هیبت احمدی و محمد موسوی‌پارسا / کرج

۷ـ تار / فریبا فرزان‌فر و کاوه سیستانی / شیراز

۸ـ پدر و پسر / شهرام خوارزمی / تهران

۹ـ مثل دوست، مثل گوزن / مالک اقبالی / تهران

۱۰ـ اشک / محمد امین امین‌الرعایا / تهران

۱۱ـ گل‌های لب چنگکی / مینا سهیلی / تهران

۱۲ـ ماه یا ماهی / مهدیه سادات احمدی سلیمانی و حسن مهدوی‌پور / تهران

۱۳ـ موج / فتانه گروسی / قزوین

۱۴ـ اعلان / محمد زارع و رعنا واعظی / تبریز

۱۵ـ قارچ سمی / امین لطفی / همدان

۱۶ـ اسپینتر / زهرا خورشیدی / ساری

۱۷ـ محیا / امیر فیضی / تهران

۱۸ـ پیله / فاطمه زاهدیان / تهران

۱۹ـ قطار در اتاق / رضا ارجنگی / تهران

۲۰ـ مادربزرگم لیلی / فاطمه حقیقی / تهران

۲۱ـ منفی یک / مسعود صفری / تهران

۲۲ـ بنفش / یکتا بیگی / تهران

۲۳ـ درگذرگاه تاریخ / مریم خویینی / قزوین

۲۴ـ وقتی چهار ساله شدم / پیمان دهقانی / شیراز

۲۵ـ گیسوان دریا / کمال احمدپوری / بوکان

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.