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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

اعلام آثار پویانمایی راه‌یافته به رقابت جشنواره فیلم کوتاه تهران

اعلام آثار پویانمایی راه‌یافته به رقابت جشنواره فیلم کوتاه تهران

اسامی فیلم‌های پویانمایی پذیرفته‌شده بخش ملی چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، ۲۵ اثر راه‌یافته به بخش پویانمایی مسابقه ملی چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌ کوتاه تهران به انتخاب رامک امین کاظمی، عباس جلالی یکتا و بهروز غریب‌پور بدون اولویت معرفی شدند.

اسامی آثار به شرح زیر است:

۱ـ خاطرات لاک پشت سفید / اکبر تراب‌پور / همدان

۲ـ راهی که آمده‌ایم / نرگس فضلی / ایلام

۳ـ آخرین گوزن / مهدی برق‌زدگان / همدان

۴ـ روز اول / حسین معین، مهرآگین باغی و مبینا بسحاق / تهران

۵ـ مموری / سپهر خوش‌نظر / تهران

۶ـ بدوی / هیبت احمدی و محمد موسوی‌پارسا / کرج

۷ـ تار / فریبا فرزان‌فر و کاوه سیستانی / شیراز

۸ـ پدر و پسر / شهرام خوارزمی / تهران

۹ـ مثل دوست، مثل گوزن / مالک اقبالی / تهران

۱۰ـ اشک / محمد امین امین‌الرعایا / تهران

۱۱ـ گل‌های لب چنگکی / مینا سهیلی / تهران

۱۲ـ ماه یا ماهی / مهدیه سادات احمدی سلیمانی و حسن مهدوی‌پور / تهران

۱۳ـ موج / فتانه گروسی / قزوین

۱۴ـ اعلان / محمد زارع و رعنا واعظی / تبریز

۱۵ـ قارچ سمی / امین لطفی / همدان

۱۶ـ اسپینتر / زهرا خورشیدی / ساری

۱۷ـ محیا / امیر فیضی / تهران

۱۸ـ پیله / فاطمه زاهدیان / تهران

۱۹ـ قطار در اتاق / رضا ارجنگی / تهران

۲۰ـ مادربزرگم لیلی / فاطمه حقیقی / تهران

۲۱ـ منفی یک / مسعود صفری / تهران

۲۲ـ بنفش / یکتا بیگی / تهران

۲۳ـ درگذرگاه تاریخ / مریم خویینی / قزوین

۲۴ـ وقتی چهار ساله شدم / پیمان دهقانی / شیراز

۲۵ـ گیسوان دریا / کمال احمدپوری / بوکان

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6944641

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