دادستان یزد: مالکیت خصوصی مجوزی بر تغییر کاربری زمین نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، مهدی حسن‌پور در بازدید از اراضی شهرستان مهریز با هدف بررسی وضعیت اراضی، پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و مقابله با زمین‌خواری، بر صیانت از اراضی و حفاظت از حقوق عامه تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه در حوزه زمین‌خواری اظهار کرد: حضور میدانی و رصد مستمر اراضی مستعد تخلف می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از تعرضات و تخلفات جلوگیری کند و دستگاه‌های متولی باید با هماهنگی و هم‌افزایی برای شناسایی و پیشگیری از تخلفات اقدام کنند.

دادستان یزد با هشدار نسبت به برخی تلاش‌ها برای تغییر کاربری اراضی تحت عناوینی همچون حمایت از مالکیت خصوصی، آبادانی مناطق محروم و ایجاد باغ و زیباسازی، گفت: برخی افراد در این زمینه عملاً مسیر را برای تغییر کاربری‌ها هموار می‌کنند و باید نسبت به تبعات این رویکرد توجه جدی داشته باشند.

حسن‌پور افزود: اگرچه حق مالکیت در نظام حقوقی و شرعی مورد حمایت قرار گرفته است، اما تعیین نوع کاربری اراضی و حفاظت از کاربری مشخص‌شده، امری حاکمیتی است و مالکیت خصوصی به‌تنهایی مجوز تغییر کاربری محسوب نمی‌شود.

وی تصریح کرد: همان‌گونه که حاکمیت از حق مالکیت مشروع مردم دفاع می‌کند، مردم نیز باید جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها را به‌عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه مطالبه کنند و دستگاه‌های مسئول نیز مکلف به انجام وظایف قانونی خود هستند.