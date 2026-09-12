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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

قالیبافان یارانه ۷۰ درصدی بیمه اجتماعی دریافت می‌کنند

قالیبافان یارانه ۷۰ درصدی بیمه اجتماعی دریافت می‌کنند

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از یارانه ۷۰ درصدی بیمه اجتماعی دولت برای قالیبافان کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ تفاهم‌نامه‌ای برای بیمه قالیبافان بین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با شرکت سهامی فرش ایران در محل این صندوق امضا شد.

این تفاهم‌نامه با بهره‌گیری از زیرساخت اجرایی گسترده ۲۲ شعبه کشوری، روابط نهادی با نهادی حاکمیتی و حمایتی و درخواست بالفعل جامعه هدف، بستر مناسبی برای پوشش بیمه‌ای فراگیر قالیبافان و فعالان صنعت فرش فراهم می‌آورد و انتظار می‌رود با اجرای م. فق فاز اول، دامنه ‌مول بیمه‌شدگان در مراحل بعدی گسترش یابد.

حامد قادرمرزی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در این مراسم گفت: فرش ایرانی یک هنر متعالی است و به تناسب جغرافیا ایران، طرح و نقشه این محصول ایرانی، یک هنر بومی چند هزاره ساله است.

وی افزود: فرش دستی یک هنر نیست بلکه بخشی از تاریخ این سرزمین و تکامل تمدن ایرانی است.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت فرش، بافندگان و فعالان این صنعت، سکن در روستا و شهر باشند در حمایت بیمه‌ای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خواهند بود.

قادرمرزی در این راستا تأکید کرد: صندوق آمادگی کامل دارد یارانه ۷۰ درصدی بیمه را در اختیار کسانی بگذارد که در این صنعت فعالیت دارند و راویان تاریخ این مرزوبوم را هستند.

رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با تأکید بر اینکه با شرط تأیید فرشبافان از سوی شرکت سهامی فرش ملی ایران، در بیمه آنها کارسازی خواهد شد، اظهار کرد: امیدواریم این صندوق در آینده این صنعت و کشور منشا خیر باشد.

گفتنی است، ۲۰۰۰ نفر فرش باف ایرانی واجد شرایط بیمه شدن هستند و این آمار در حال افزایش است.

کد مطلب 6944692
فاطمه امیر احمدی

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