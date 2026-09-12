به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ تفاهم‌نامه‌ای برای بیمه قالیبافان بین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با شرکت سهامی فرش ایران در محل این صندوق امضا شد.

این تفاهم‌نامه با بهره‌گیری از زیرساخت اجرایی گسترده ۲۲ شعبه کشوری، روابط نهادی با نهادی حاکمیتی و حمایتی و درخواست بالفعل جامعه هدف، بستر مناسبی برای پوشش بیمه‌ای فراگیر قالیبافان و فعالان صنعت فرش فراهم می‌آورد و انتظار می‌رود با اجرای م. فق فاز اول، دامنه ‌مول بیمه‌شدگان در مراحل بعدی گسترش یابد.

حامد قادرمرزی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در این مراسم گفت: فرش ایرانی یک هنر متعالی است و به تناسب جغرافیا ایران، طرح و نقشه این محصول ایرانی، یک هنر بومی چند هزاره ساله است.

وی افزود: فرش دستی یک هنر نیست بلکه بخشی از تاریخ این سرزمین و تکامل تمدن ایرانی است.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت فرش، بافندگان و فعالان این صنعت، سکن در روستا و شهر باشند در حمایت بیمه‌ای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خواهند بود.

قادرمرزی در این راستا تأکید کرد: صندوق آمادگی کامل دارد یارانه ۷۰ درصدی بیمه را در اختیار کسانی بگذارد که در این صنعت فعالیت دارند و راویان تاریخ این مرزوبوم را هستند.

رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با تأکید بر اینکه با شرط تأیید فرشبافان از سوی شرکت سهامی فرش ملی ایران، در بیمه آنها کارسازی خواهد شد، اظهار کرد: امیدواریم این صندوق در آینده این صنعت و کشور منشا خیر باشد.

گفتنی است، ۲۰۰۰ نفر فرش باف ایرانی واجد شرایط بیمه شدن هستند و این آمار در حال افزایش است.