بیش از ۱۲۱ خدمت نوین قضایی به شهروندان ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در ویراستی نوشت: گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی به‌عنوان یکی از انتظارات شش‌گانه رهبر شهید انقلاب اسلامی (رضوان‌الله تعالی علیه) از دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی، ستون خیمه تحول دیجیتال در عدلیه و مبنای استقرار حکمرانی قضایی هوشمند به شمار می‌آید.

در امتداد انتظار قائد شهید امت و تأکیدات و دستورات صریح رئیس قوه قضاییه بر بهره‌گیری از هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، به‌عنوان بازوی فناوری عدالتخانه، خود را متعهد به پیشبرد «هوشمندسازی عدالت» و تحقق «حکمرانی قضایی هوشمند» می‌داند.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پاسخ به انتظار رهبر شهید انقلاب اسلامی (رضوان‌الله تعالی علیه) و در سایه تدابیر ریاست قوه قضاییه، مسیر هوشمندسازی عدالتخانه را با جدیت دنبال کرده و ارائه بیش از ۱۲۱ خدمت نوین قضایی، گواه این ادعا است. مسیر تسهیل دسترسی مردم به عدالت با قدرت ادامه خواهد یافت.