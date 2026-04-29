  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

بیش از ۱۲۱ خدمت نوین قضایی به شهروندان ارائه شد

بیش از ۱۲۱ خدمت نوین قضایی به شهروندان ارائه شد

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود از ارائه بیش از ۱۲۱ خدمت نوین قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در ویراستی نوشت: گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی به‌عنوان یکی از انتظارات شش‌گانه رهبر شهید انقلاب اسلامی (رضوان‌الله تعالی علیه) از دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی، ستون خیمه تحول دیجیتال در عدلیه و مبنای استقرار حکمرانی قضایی هوشمند به شمار می‌آید.

در امتداد انتظار قائد شهید امت و تأکیدات و دستورات صریح رئیس قوه قضاییه بر بهره‌گیری از هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، به‌عنوان بازوی فناوری عدالتخانه، خود را متعهد به پیشبرد «هوشمندسازی عدالت» و تحقق «حکمرانی قضایی هوشمند» می‌داند.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پاسخ به انتظار رهبر شهید انقلاب اسلامی (رضوان‌الله تعالی علیه) و در سایه تدابیر ریاست قوه قضاییه، مسیر هوشمندسازی عدالتخانه را با جدیت دنبال کرده و ارائه بیش از ۱۲۱ خدمت نوین قضایی، گواه این ادعا است. مسیر تسهیل دسترسی مردم به عدالت با قدرت ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6815164

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

