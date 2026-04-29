همراه اول برای توضیحات درباره اینترنت پرو به سازمان بازرسی رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان میرمحمدی، سخنگوی سازمان بازرسی کشور در یک برنامه خبری اظهار کرد: در پی دستور رئیس قوه قضاییه در رابطه با رسیدگی به موضوع اینترنت پرو، مدیرعامل شرکت همراه اول روز گذشته در سازمان بازرسی حضور پیدا کرد.

میرمحمدی همچنین به موضوع اینترنت پرو اشاره کرد و یادآور شد که رئیس قوه قضاییه نسبت به شرایط تبعیض در جامعه حساسیت ویژه دارند. در همین راستا، ظرفیت‌های قانونی لازم در دست بررسی است و این موضوع به اپراتور اول (همراه اول) تفهیم شده است. بر اساس اظهارات سخنگوی سازمان، از این اپراتور سؤال شده است که آیا مصوباتی در این زمینه وجود دارد و آیا فرآیندها در چارچوب قانونی خود طی می‌شود یا خیر.

وی افزود: توضیحات لازم از سوی اداره کل ذی‌ربط اخذ شد و موضوع در حال رسیدگی است.

سخنگوی سازمان بازرسی با اشاره به شکایت‌های متعدد شهروندان (واصل شده از ۱۳۶ بازرسی) گفت: به شرکت‌های هواپیمایی مهلت داده شده است تا وضعیت وجوه اعاده‌شده، معوق و همچنین شرکت‌هایی که هماهنگی نکرده‌اند را مشخص کنند.

وی تأکید کرد که این اقدامات نشان‌دهنده بازگشت نقش نظارتی از حالت حمایتی صِرف به وظیفه ذاتی خود در این حوزه است.

وی اضافه کرد: طبق دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه نباید وقفه‌ای در خدمت‌رسانی ایجاد شود، در فاصله جنگ تحمیلی دوم، جنگ ۱۲ روزه تا جنگ تحمیلی سوم رژیم صهیونی- آمریکایی برنامه‌ریزی و اقداماتی در سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفت.

میرمحمدی بیان کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت پدافند غیرعامل زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت پرسنل و بازرسان از قبل انجام شد.

وی افزود: با شروع جنگ و اتفاقاتی که از بابت عدم حضور پرسنل در اکثر دستگاه‌ها وجود داشت سازمان بازرسی به واسطه بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و فناوری‌های نوینی که در طی این مدت تجهیز شده بود عملاً همه پرسنل بازرسان دسترسی به سازمان مکاتبات الکترونیکی فراهم شد.

سخنگوی سازمان بازرسی بیان کرد: شاید سازمان بازرسی کل کشور جزو نادرترین دستگاه‌هایی بود که علیرغم بخشنامه‌ای که بایستی حضور ۲۰ درصدی می‌داشتند، همه همکاران به طور اخص در حوزه صف در دستگاه‌های تحت نظارت بازرسی حضور داشتند.

وی افزود: عمده‌ترین نکاتی که مورد توجه قرار گرفت بررسی عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی برای حضور در محل کار و همچنین هماهنگی‌های لازم برای ارائه خدمت به مردم بود.

سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور افزود: با توجه قوانین موجود سازمان بازرسی در ایام جنگ توانست نقش پررنگی از نظر حمایتی داشته باشد.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم برای سازمان بازرسی کل کشور حضور مدیران در محل کار و فراهم کردن ظرفیت دسترسی آحاد جامعه به کالاهای اساسی بود، در این زمینه با توجه به ارسال نامه‌های هشداری و مکاتبات در ایام جنگ، ماه رمضان و نوروز با دستگاه‌ها و توجه مدیران و مسئولان به این مکاتبات، مشکلی در روند توزیع و دسترسی به کالاهای اساسی رخ نداد.

میرمحمدی بیان کرد: در ایام جنگ حتی یک جلسه هم از جلسات شورای معاونین سازمان بازرسی متوقف نشد و بازرسی‌ها انجام شد. در این ایام ۱۸۵۰ مورد بازدید نظارتی و ۲۸۵ مکاتبه هشداری با دستگاه‌ها انجام شد.نگاه سازمان بازرسی در ایام جنگ نگاه حمایتی و پشتیبانی بود.