علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور اظهار کرد: در حال حاضر تردد در مسیر شمال به جنوب و جنوب به شمال محور کندوان در برخی مقاطع با ترافیک نیمهسنگین تا سنگین همراه است.
وی افزود: وضعیت ترافیک در محور هراز نیز در محدوده سهراهی چلاو نیمهسنگین گزارش شده، اما در سایر بخشهای این محور، تردد بهصورت عادی و روان در جریان است.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران با اشاره به شرایط جوی حاکم بر منطقه تصریح کرد: در نواحی غربی استان و ارتفاعات شاهد بارش پراکنده باران هستیم که ممکن است بر وضعیت تردد تأثیرگذار باشد.
صادقی همچنین خاطرنشان کرد: محدودیتهای ترافیکی از ظهر روز چهارشنبه در محورهای مواصلاتی مازندران آغاز شده و تا صبح روز شنبه ادامه دارد و هدف از اجرای این محدودیتها، مدیریت بهتر ترافیک و افزایش ایمنی سفرها است.
