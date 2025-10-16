علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر از تردد دوطرفه در محورهای اصلی استان خبر داد و وضعیت ترافیکی نیمه‌سنگین تا سنگین در برخی محورهای پررفت‌وآمد را تشریح کرد.

وی با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی محورهای استان گفت: تردد در محور چالوس - کرج و آزادراه تهران شمال به صورت دوطرفه در جریان است و ترافیک در مسیر جنوب به شمال این محور، در محدوده پل زنگوله تا تونل البرز و همچنین از سیاه پیشه تا محدوده ولی‌آباد به صورت نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

وی افزود: همچنین در محور هراز، تردد در هر دو مسیر برقرار است و ترافیک در محدوده کلاف و مسیر جنوب به شمال محدوده باجان، به صورت نیمه‌سنگین تا سنگین است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران خاطرنشان کرد در محورهای سوادکوه و کیاسر تردد به صورت عادی و روان جریان دارد و مشکلی در رفت‌وآمد وجود ندارد.

صادقی در پایان با اشاره به وضعیت جوی محورهای استان اظهار داشت: در حال حاضر هیچگونه شرایط جوی خاص یا نامساعد در استان مازندران مشاهده یا گزارش نشده است.