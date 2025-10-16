  1. استانها
  2. مازندران
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای چالوس و هراز

ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای چالوس و هراز

ساری - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران، از تردد دوطرفه در محورهای اصلی استان خبر داد و وضعیت ترافیک در محورهای کندوان و هراز را در مسیر جنوب به شمال نیمه سنگین تا سنگین اعلام کرد.

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر از تردد دوطرفه در محورهای اصلی استان خبر داد و وضعیت ترافیکی نیمه‌سنگین تا سنگین در برخی محورهای پررفت‌وآمد را تشریح کرد.

وی با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی محورهای استان گفت: تردد در محور چالوس - کرج و آزادراه تهران شمال به صورت دوطرفه در جریان است و ترافیک در مسیر جنوب به شمال این محور، در محدوده پل زنگوله تا تونل البرز و همچنین از سیاه پیشه تا محدوده ولی‌آباد به صورت نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

وی افزود: همچنین در محور هراز، تردد در هر دو مسیر برقرار است و ترافیک در محدوده کلاف و مسیر جنوب به شمال محدوده باجان، به صورت نیمه‌سنگین تا سنگین است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران خاطرنشان کرد در محورهای سوادکوه و کیاسر تردد به صورت عادی و روان جریان دارد و مشکلی در رفت‌وآمد وجود ندارد.

صادقی در پایان با اشاره به وضعیت جوی محورهای استان اظهار داشت: در حال حاضر هیچگونه شرایط جوی خاص یا نامساعد در استان مازندران مشاهده یا گزارش نشده است.

کد خبر 6624069

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها