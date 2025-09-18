ترافیک در جاده چالوس و هراز نیمه سنگین تا سنگین است

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که تردد در محور کندوان مسیر جنوب به شمال، محدوده شهرستانک تا پل کندوان و سیاه‌بیشه، نیمه سنگین تا سنگین گزارش شده است.

وی افزود: همچنین ترافیک در محور هراز در هر دو مسیر، به ویژه محدوده سه راهی چلاو تا بایجان، نیمه سنگین تا سنگین است.

صادقی در ادامه بیان کرد: تردد در دیگر محورهای استان از جمله سوادکوه و کیاسر عادی و روان است و از نظر وضعیت جوی نیز هیچ مداخله خاصی مشاهده نمی‌شود.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران تصریح کرد محدودیت‌های ترافیکی از ظهر سه‌شنبه آغاز شده و تا صبح شنبه ادامه خواهد داشت.