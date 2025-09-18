  1. استانها
ترافیک در جاده چالوس و هراز نیمه سنگین تا سنگین است

ساری - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران وضعیت ترافیک در محورهای کندوان و هراز را نیمه سنگین تا سنگین اعلام کرد.

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که تردد در محور کندوان مسیر جنوب به شمال، محدوده شهرستانک تا پل کندوان و سیاه‌بیشه، نیمه سنگین تا سنگین گزارش شده است.

وی افزود: همچنین ترافیک در محور هراز در هر دو مسیر، به ویژه محدوده سه راهی چلاو تا بایجان، نیمه سنگین تا سنگین است.

صادقی در ادامه بیان کرد: تردد در دیگر محورهای استان از جمله سوادکوه و کیاسر عادی و روان است و از نظر وضعیت جوی نیز هیچ مداخله خاصی مشاهده نمی‌شود.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران تصریح کرد محدودیت‌های ترافیکی از ظهر سه‌شنبه آغاز شده و تا صبح شنبه ادامه خواهد داشت.

