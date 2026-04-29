به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران طبق نرخنامه سازمان میادین میوه و تره بار، قیمت میوه اعلام شد.

قیمت انواع میوه به شرح ذیل است:

«آناناس طلایی کیلویی ۲۵۰ هزار تومان

ازگیل ژاپنی کیلویی ۱۲۰ هزار تومان

بلوبری در بسته‌های ۱۲۰ گرم ۲۲۰ هزار تومان

به کیلویی ۹۹ هزار تومان

پاپایا (تولید داخل) کیلویی ۲۵۰ هزار تومان

پرتقال آبگیری کیلویی ۴۳ هزار تومان

انواع پرتقال تامسون کیلویی ۵۵ هزار تومان

پرتقال تو سرخ کیلویی ۷۳ هزار تومان

پرتقال رسمی کیلویی ۵۵ هزار تومان

انواع پرتقال والنسیا کیلویی ۷۳ هزار تومان

توت فرنگی کیلویی ۲۴۰ هزار تومان

جانا کیلویی ۶۹ هزار تومان

چغاله بادام کیلویی ۲۷۰ هزار تومان

گوجه سبز کیلویی ۲۸۰ هزار تومان

انواع خربزه کیلویی ۶۰ هزار تومان

خرما خارک (زرد طلایی) کیلویی ۱۲۰ هزار تومان

خرما خارک (قرمز جگری) کیلویی ۱۲۰ هزار تومان

خیار گلخانه ای کیلویی ۴۹ هزار تومان

زنجبیل تازه کیلویی ۴۲۰ هزار تومان

سیب زرد لبنان کیلویی ۱۳۰ هزار تومان

سیب قرمز لبنان کیلویی ۱۳۰ هزار تومان

سیب سبز کیلویی کیلویی ۱۱۵ هزارتومان

کیوی کیلویی ۱۲۵ هزار تومان

طالبی کیلویی ۶۹ هزار تومان

انواع گریپ فروت کیلویی ۷۵ هزار تومان

لیمو شیرین کیلویی ۱۲۰ هزار تومان

انواع لیموترش کیلویی ۲۴۵ هزار تومان

ملون کیلویی ۵۰ هزار تومان

موز خوشه‌ای هر عدد بالای ۱۲۰ گرم کیلویی ۲۲۸ هزار تومان

موز خوشه‌ای هر عدد زیر ۱۲۰ گرم کیلویی ۲۲۳ هزار تومان

نارنگی کینو کیلویی ۱۳۰ هزار تومان

انواع نارگیل کیلویی ۱۷۰ هزار تومان

هندونه بالای ۳ کیلوگرم کیلویی ۱۹ هزار و ۹۰۰ تومان

هندونه زیر ۳ کیلوگرم کیلویی ۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان»